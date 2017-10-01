ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Лас-Пальмас сыграют без зрителей

Матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» все-таки состоится, но пройдет без зрителей. Об этом сообщила клубная пресс-служба «сине-гранатовых».

«Барселона» осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса.

В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмас» пройдет без зрителей, как Ла Лига отказалась переносить игру», – говорится в заявлении.

Матч начался в 17.15 по Киеву.

Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже несколько десятков людей.

Ранее сообщалось, что матч будет перенесен.