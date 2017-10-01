ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Лас-Пальмас сыграют без зрителей

Матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» все-таки состоится, но пройдет без зрителей. Об этом сообщила клубная пресс-служба «сине-гранатовых».
«Барселона» осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса.
В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмас» пройдет без зрителей, как Ла Лига отказалась переносить игру», – говорится в заявлении.
Матч начался в 17.15 по Киеву.
Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже несколько десятков людей.
Ранее сообщалось, что матч будет перенесен.
Источник — ФК Барселона
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Или они поскачут в мокрых штанишках в Мадрид жить, как наши "переселенцЫ" и будут визжять "мы не дома" ???
Или они поскачут в мокрых штанишках в Мадрид жить, как наши "переселенцЫ" и будут визжять "мы не дома" ???
А смысл если в чемпионате уже играть не будут ? Или они поскачут в мокрых штанишках в Мадрид жить, как наши "переселенцЫ" и будут визжять "мы не дома" ???
Барселона, в случае невозможности играть в чемпионате Испании, может заявиться в чемпионате Франции, Италии и пр., а по поводу переселенцев-ты идиот. Не окажись каждый из нас на их месте.
Барселона, в случае невозможности играть в чемпионате Испании, может заявиться в чемпионате Франции, Италии и пр., а по поводу переселенцев-ты идиот. Не окажись каждый из нас на их месте.
Не совсем, у них рядом кацы не живут, которые им не будут поставлять технику, вооружение и своих "отпускников"
Надо брать пример с самой еуропейской страны – Украины, и срочно начинать АТО. Ведь еще патриарх УПЦ Филарет сказал, что раз участвовали в референдуме – значит согрешили, и значит правильно дончан убивают в АТО. Так, а чем каталонцы лучше (или хуже)? Тоже срочно надо АТО, или получатся двойные стандарты.
просто один вопрос к тебе ,цапа--- Количество погибших мирных жителей в Чечне?за две войны? чо заглох правдоруб бурятский
В огороде бузина, а в Киеве дядько. При чем одно к другому? Кстати, в Чечне пенсии и пособия не переставали выплачивать ни на один день. Впрочем здесь (как и на всей Украине) другое мнение без надобности, мой пост оперативно удалили. Ведь это только при "тиране" Януковиче везде кричали о свободе слова, сейчас свобода слова просто "невиданная" (по словам Порошенко) , и здесь я с ним полностью согласен, такой "свободы слова" на Украине еще никогда не было.
sokker, 01.10.2017 17:31 Надо брать пример с самой еуропейской страны – Украины, и срочно начинать АТО. Ведь еще патриарх УПЦ Филарет сказал, что раз участвовали в референдуме – значит согрешили, и значит правильно дончан убивают в АТО. Так, а чем каталонцы лучше (или хуже)? Тоже срочно надо АТО, или получатся двойные стандарты. просто один вопрос к тебе ,цапа--- Количество погибших мирных жителей в Чечне?за две войны? чо заглох правдоруб бурятский
В огороде бузина, а в Киеве дядько. При чем одно к другому? Кстати, в Чечне пенсии и пособия не переставали выплачивать ни на один день. Впрочем здесь (как и на всей Украине) другое мнение без надобности, мой пост оперативно удалили. Ведь это только при "тиране" Януковиче везде кричали о свободе слова, сейчас свобода слова просто "невиданная" (по словам Порошенко) , и здесь я с ним полностью согласен, такой "свободы слова" на Украине еще никогда не было.
Правильно и сделали что удалили .Когда дерьмо воняет его смывают !
А тут дали провести референдум?
В Чечне миллион беженцев и 150 тысяч убитых. Это он к этому. Ты свободу слова на спорт. сру устанавливай. Пенсии и пособия говоришь. У меня знакомым за треху в центре Грозного даже компенсацию дали... 350 евро... Денжищи
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Ну ты по привычке все переврал.
Массовый исход русских, украинцев, армян, евреев пошел еще с конца 90-х.
Квартиры начали отжимать с 92-го, тогда, когда кто такой Кадыров никто и не знал.
С 93-го началась война, в которой приняли участие под видом борцов за свободу приехали наемники и с Украины, тот же Сашко Билый.
И таки да, пенсии там платили всегда, и свет и воду им никто никогда не перекрывал.
Ну ты по привычке все переврал.
Массовый исход русских, украинцев, армян, евреев пошел еще с конца 90-х.
Квартиры начали отжимать с 92-го, тогда, когда кто такой Кадыров никто и не знал.
С 93-го началась война, в которой приняли участие под видом борцов за свободу приехали наемники и с Украины, тот же Сашко Билый.
И таки да, пенсии там платили всегда, и свет и воду им никто никогда не перекрывал.
Развал СССР - можно, объединение Германии - можно, деление Чехословакии - можно, Косово, Крым - можно, значит Каталонии и Басконии тоже можно.
По-моему все логично.
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