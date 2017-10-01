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ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Лас-Пальмас сыграют без зрителей

Поединок 7-го тура Примеры состоится сегодня при пустых трибунах «Камп Ноу»

  • 01.10.2017 17:15
  • 2238 просмотров
  • 20 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

Матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» все-таки состоится, но пройдет без зрителей. Об этом сообщила клубная пресс-служба «сине-гранатовых».

«Барселона» осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса.

В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмас» пройдет без зрителей, как Ла Лига отказалась переносить игру», – говорится в заявлении.

Матч начался в 17.15 по Киеву.

Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже несколько десятков людей.

Ранее сообщалось, что матч будет перенесен.

Источник — ФК Барселона

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 01.10.2017 17:19
    0
    Очень правильно решение, наши до такого бы не додумались... А народ поймет все правильно, я в этом не сомневаюсь.
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    SKIF1927
      SKIF1927, 01.10.2017 17:24
    -1
    А смысл если в чемпионате уже играть не будут ?
    Или они поскачут в мокрых штанишках в Мадрид жить, как наши "переселенцЫ" и будут визжять "мы не дома" ???
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 01.10.2017 17:30
    -2
    Так руководство Барселоны лишило их еще и футбола.
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    airwolf77
      airwolf77, 01.10.2017 17:37
    +5
    sokker, 01.10.2017 17:31
    Надо брать пример с самой еуропейской страны – Украины, и срочно начинать АТО. Ведь еще патриарх УПЦ Филарет сказал, что раз участвовали в референдуме – значит согрешили, и значит правильно дончан убивают в АТО. Так, а чем каталонцы лучше (или хуже)? Тоже срочно надо АТО, или получатся двойные стандарты.
    просто один вопрос к тебе ,цапа--- Количество погибших мирных жителей в Чечне?за две войны? чо заглох правдоруб бурятский
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    vadimmm27
      vadimmm27, 01.10.2017 17:38
    0
    SKIF1927, 01.10.2017 17:24
    А смысл если в чемпионате уже играть не будут ?
    Или они поскачут в мокрых штанишках в Мадрид жить, как наши "переселенцЫ" и будут визжять "мы не дома" ???
    Барселона, в случае невозможности играть в чемпионате Испании, может заявиться в чемпионате Франции, Италии и пр., а по поводу переселенцев-ты идиот. Не окажись каждый из нас на их месте.
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    SKIF1927
      SKIF1927, 01.10.2017 17:43
    0
    vadimmm27, 01.10.2017 17:38
    SKIF1927, 01.10.2017 17:24
    А смысл если в чемпионате уже играть не будут ? Или они поскачут в мокрых штанишках в Мадрид жить, как наши "переселенцЫ" и будут визжять "мы не дома" ???

    Барселона, в случае невозможности играть в чемпионате Испании, может заявиться в чемпионате Франции, Италии и пр., а по поводу переселенцев-ты идиот. Не окажись каждый из нас на их месте.
    Я не окажусь , ибо не буду как ты идиот бегать и визжять "пукинвведимне" . ВВел ? Теперь жрите падлы.
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    orl405
      orl405, 01.10.2017 17:43
    +1
    И в Испании нашелся свой Данбас. Сепары входят в моду?
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    serge1234
    online
      serge1234, 01.10.2017 17:43
    +4
    vadimmm27, 01.10.2017 17:38

    Барселона, в случае невозможности играть в чемпионате Испании, может заявиться в чемпионате Франции, Италии и пр., а по поводу переселенцев-ты идиот. Не окажись каждый из нас на их месте.
    Ага. Там своих сепаров хватает. Приглашение Барсы для них, как признание ее независимости. Вообще каталонцы не понимают двух простых вещей. Туристы в некий Бандустан аля Косово ездить будут куда меньше, ну и хат покупать будут на порядок меньше. И превратятся они из самой богатой провинции Испании в несовсем признанное гос-во со среднеевропейским достатком
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    SKIF1927
      SKIF1927, 01.10.2017 17:48
    0
    orl405, 01.10.2017 17:43
    И в Испании нашелся свой Данбас. Сепары входят в моду?

    Не совсем, у них рядом кацы не живут, которые им не будут поставлять технику, вооружение и своих "отпускников"
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    sokker
    online
      sokker, 01.10.2017 17:49
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    airwolf77, 01.10.2017 17:37
    sokker, 01.10.2017 17:31
    Надо брать пример с самой еуропейской страны – Украины, и срочно начинать АТО. Ведь еще патриарх УПЦ Филарет сказал, что раз участвовали в референдуме – значит согрешили, и значит правильно дончан убивают в АТО. Так, а чем каталонцы лучше (или хуже)? Тоже срочно надо АТО, или получатся двойные стандарты.

    просто один вопрос к тебе ,цапа--- Количество погибших мирных жителей в Чечне?за две войны? чо заглох правдоруб бурятский
    В огороде бузина, а в Киеве дядько. При чем одно к другому? Кстати, в Чечне пенсии и пособия не переставали выплачивать ни на один день. Впрочем здесь (как и на всей Украине) другое мнение без надобности, мой пост оперативно удалили. Ведь это только при "тиране" Януковиче везде кричали о свободе слова, сейчас свобода слова просто "невиданная" (по словам Порошенко) , и здесь я с ним полностью согласен, такой "свободы слова" на Украине еще никогда не было.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 01.10.2017 17:53
    +3
    sokker, 01.10.2017 17:49

    В огороде бузина, а в Киеве дядько. При чем одно к другому? Кстати, в Чечне пенсии и пособия не переставали выплачивать ни на один день. Впрочем здесь (как и на всей Украине) другое мнение без надобности, мой пост оперативно удалили. Ведь это только при "тиране" Януковиче везде кричали о свободе слова, сейчас свобода слова просто "невиданная" (по словам Порошенко) , и здесь я с ним полностью согласен, такой "свободы слова" на Украине еще никогда не было.
    В Чечне миллион беженцев и 150 тысяч убитых. Это он к этому. Ты свободу слова на спорт. сру устанавливай. Пенсии и пособия говоришь. У меня знакомым за треху в центре Грозного даже компенсацию дали... 350 евро... Денжищи
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    BekXan
    BekXan, 01.10.2017 17:53
    +4
    sokker, 01.10.2017 17:49
    airwolf77, 01.10.2017 17:37
    sokker, 01.10.2017 17:31 Надо брать пример с самой еуропейской страны – Украины, и срочно начинать АТО. Ведь еще патриарх УПЦ Филарет сказал, что раз участвовали в референдуме – значит согрешили, и значит правильно дончан убивают в АТО. Так, а чем каталонцы лучше (или хуже)? Тоже срочно надо АТО, или получатся двойные стандарты. просто один вопрос к тебе ,цапа--- Количество погибших мирных жителей в Чечне?за две войны? чо заглох правдоруб бурятский

    В огороде бузина, а в Киеве дядько. При чем одно к другому? Кстати, в Чечне пенсии и пособия не переставали выплачивать ни на один день. Впрочем здесь (как и на всей Украине) другое мнение без надобности, мой пост оперативно удалили. Ведь это только при "тиране" Януковиче везде кричали о свободе слова, сейчас свобода слова просто "невиданная" (по словам Порошенко) , и здесь я с ним полностью согласен, такой "свободы слова" на Украине еще никогда не было.

    Правильно и сделали что удалили .Когда дерьмо воняет его смывают !
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    serge1234
    online
      serge1234, 01.10.2017 17:53
    0
    Кстати, хата целая, в ней кадыровцы живут.
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 01.10.2017 18:01
    +2
    пукин на россии запретил даже упоминать о сепаратизме, за репост вконтакте там могут посадить.
    А тут дали провести референдум?
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    Grusin_Gori
    online
      Grusin_Gori, 01.10.2017 18:10
    0
    serge1234, 01.10.2017 17:53
    В Чечне миллион беженцев и 150 тысяч убитых. Это он к этому. Ты свободу слова на спорт. сру устанавливай. Пенсии и пособия говоришь. У меня знакомым за треху в центре Грозного даже компенсацию дали... 350 евро... Денжищи
    =======================
    Ну ты по привычке все переврал.
    Массовый исход русских, украинцев, армян, евреев пошел еще с конца 90-х.
    Квартиры начали отжимать с 92-го, тогда, когда кто такой Кадыров никто и не знал.
    С 93-го началась война, в которой приняли участие под видом борцов за свободу приехали наемники и с Украины, тот же Сашко Билый.
    И таки да, пенсии там платили всегда, и свет и воду им никто никогда не перекрывал.
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 01.10.2017 18:10
    0
    Даёшь больше стран,хороших и разных,стране басков приготовиться.
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 01.10.2017 18:13
    0
    Надо бы ещё замутить объединение Ирландии и независимую Шотландию.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 01.10.2017 18:15
    -1
    Grusin_Gori, 01.10.2017 18:10

    Ну ты по привычке все переврал.
    Массовый исход русских, украинцев, армян, евреев пошел еще с конца 90-х.
    Квартиры начали отжимать с 92-го, тогда, когда кто такой Кадыров никто и не знал.
    С 93-го началась война, в которой приняли участие под видом борцов за свободу приехали наемники и с Украины, тот же Сашко Билый.
    И таки да, пенсии там платили всегда, и свет и воду им никто никогда не перекрывал.
    Какой конец 90-х? Кадыров первого срусского в 16 лет завалил, т.е. в 1992 году. У этих квартиру отжали в 99 году, при Куйле. И компенсацию им давали в 350 евро в 2006 что-ли. И в хате их живут кадыровцы, это факт. Ага. И Сеня боевой кролик та был, первого срусского не смог убить, автомат дал осечку, зарезал штык-ножом А ничего что Кадыров старший был одним из лидеров Ичкерии? А ничего, что младший Кадыров еще в начале 90-х у Бассаева в банде был и срусских резал как свиней? Кадыровцы до 1999 года срусских резали, это факт. Да и после тоже, но уже выборочно.
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    serge1234
    online
      serge1234, 01.10.2017 18:16
    0
    Вячеслав Антонов, 01.10.2017 18:13
    Надо бы ещё замутить объединение Ирландии и независимую Шотландию.
    Независимый Татарстан, Чечню, Башкирию. Кенигсберг и Курилы домой
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    Grusin_Gori
    online
      Grusin_Gori, 01.10.2017 18:21
    0
    Да все нормуль.
    Развал СССР - можно, объединение Германии - можно, деление Чехословакии - можно, Косово, Крым - можно, значит Каталонии и Басконии тоже можно.
    По-моему все логично.
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