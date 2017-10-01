Шахтар впевнено переграв Карпати у Харкові

Після недавнього єврокубкового матчу «Шахтаря» проти «Манчестер Сіті» наставник гірників Паулу Фонсека зробив одну лише одну «вимушену» заміну: замість дискваліфікованого Степаненка на поле вийшов Алан Патрік. З особливим настроєм вийшов на поле Марлос, для якого після натуралізації це був перший матч в якості українця. В «Карпатах» все ще продовжується пошук оптимального складу. Цього разу вже 30-м за ліком гравцем, задіяним в основному складі, став Швед, який, повернувшись із «Севільї», до цього відіграв лише одну гра за молодіжний склад «левів». Відбувши дискваліфікацію, знову вийшов на поле Федецький, а також після деякої перерви знову в основі був Мірошниченко.

«Гірники» з перших хвилин захопили ініціативі і зі штрафного міг відзначитись Алан Патрік, але з вигідної позиції пробив вище воріт. І все ж, «Шахтар» провів швидкий гол. Бутко свій рейд правим флангом завершив вивіреною передачею на Феррейру і аргентинець пробив у незахищений кут воріт, провівши свій вже 15-й гол в українській Прем’єр-лізі. Так «Шахтар» в ролі господарів поля збільшив свій гольовий серіал у ворота «Карпат», який з 1997 року триває вже 19 (!) ігор. Згодом Феррейра міг оформити дубль, але Лобай у підкаті вчасно вибив м’яч на кутовий.

Господарі поля продовжували більше контролювати м’яч, а «карпатівці», залишивши попереду одного Гладкого, на своїй половині поля вдало оборонялися. В одному з епізодів вчасно зіграв на виході, як польовий гравець, Мисак, випередивши на мить Тайсона, який вперше у цьому чемпіонаті вийшов на поле з капітанською пов’язкою. Бракувало влучності дальнім ударам Марлоса та Бернарда. Разом з тим, вдало діяв на «другому поверсі» і Нестеров, часто випереджаючи суперників.

Під кінець тайму вже Мисак врятував ворота після удару сходу Тайсона, якого вивів на ударну позицію Марлос. Пожвавлення вже біля воріт «Шахтаря», коли Пятов спочатку парирував удар Мірошниченка, і тут же голкіпер «Шахтаря» відреагував на удар Шведа, який зіграв на добивання.

Другий тайм знову розпочався атаками «Шахтаря», гравці якого на підступах до штрафного подовгу переводили м’яч з флангу на фланг, і небезпечних моментів біля воріт «Карпат» не виникало. А другий гол у ворота «левів» виявився курйозним. Захисник Ісмаїлі з лівого флангу атаки робив передачу партнерам, захисник «Карпат» у падінні намагався вибити м’яч на кутовий, проте «смугастий» зрикошетив у ворота львівського клубу – 2:0.

Підопічні Паулу Фонсеки, не зважаючи на рахунок, продовжували активно шукати шляхи взяття воріт «зелено-білих» і часто застосовували дальні удари, проте Алану Патріку бракувало влучності. Сергій Зайцев згодом замінює Гладкого на Акулініна, який, до речі, раніше забивав за «Шахтар», але молодіжний склад «гірників». З особливим настроєм вийшов на заміну і Бланко-Лещук, який свого часу опинився в «Шахтарі» транзитом саме через «Карпати».

Проте обом високорослим нападникам змінити рахунок на харківському ОСК «Металіст» не вдалося. Перемога «Шахтаря» могла бути і з великим рахунком, але в компенсований час Мисак дивом відреагував на «зрячий» удар Марлоса.