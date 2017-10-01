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11-й тур
Черноморец
0:3
Ворскла
01.10.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: «Если хочешь иметь 45-й год, нужно пройти 41-й и 43-й»

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:3. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «моряков»

  • 01.10.2017 17:42
  • 511 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Олег ДУЛУБ: «Если хочешь иметь 45-й год, нужно пройти 41-й и 43-й»

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб:

— Сегодня утором я себя поймал на мысли, что немножко не так команда «звучит» в раздевалке. Не хватает такой позитивной энергетики, что и вылилось в игре. Где-то десять сантиметров там не успеваем, там не успеваем. Игра шла до второго забитого мяча. Первый мы еще могли отыграть, были моменты. Потом травма Мамаду. К сожалению, не удалось сравнять счет. Результат, считаю, справедлив.
 
— Чем вызвано отсутствие Антонова?
— Никаких претензий к Антонову нет по большому счету. Но, учитывая в каком состоянии мы оказались, нам необходима скоростная игра. Антонов больше, наверное, подходит на контроль мяча, когда идут позиционные атаки. А до позиционных атак нам еще очень далеко.
 
— В карьере каждого тренера бывают подобные поражения. Какие слова удается (и удается ли?) находить в раздевалке в разговоре с подопечными?
— Знаете, поражения иногда учат лучше, чем победы. Потому что ты начинаешь более досконально разбираться в происходящем, просматривать какие-то эпизоды игры. Здесь больше момент психологический. Получается, что последние два года я больше занимаюсь психологией, чем футболом. Из опыта могу сказать: когда идут две-три игры у команды, в которой не стабилизирована игра, после этого можно ждать срыва. Я надеялся, что до паузы в сборной мы успеем, потом перезарядимся, и у нас будет как бы новый этап. Но что получилось, то что получилось.
 
— Какие-то контрольные матчи будут во время паузы?
— С «Динамо-Авто» (Молдова) запланирован матч в субботу.
 
— При фланговых штрафных и угловых, может, есть смысл держать одного человека одного человека ближе к центру, а то слишком уныло получается.
— Вы знаете, разные сочетания мы смотрели на тренировке. Мы сначала исходим от безопасности своих ворот в той ситуации, в которой оказались. Для меня это опыт колоссальный. Есть хорошее выражение: есть 41-й год и есть 45-й. Надеюсь, что у нас 45-й тоже будет.
 
— Есть еще Сталинград.
— А Сталинград — это такие матчи, лобовые, которые проигрывать нельзя. Есть хорошая фраза: играется от ножа. И там четко видно кто есть кто. Потому что Сталинград — это был переломный ход войны. Такие этапы есть в жизни любой команды любой страны. Они очень тяжелые, они очень неприятные. Но без них — никак Если хочешь иметь 45-й год, нужно пройти 41-й и 43-й.

Источник — ФК Черноморец

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Комментарии
    BekXan
    BekXan, 01.10.2017 17:50
    +2
    "Есть хорошее выражение: есть 41-й год и есть 45-й. Надеюсь, что у нас 45-й тоже будет."
    "Где-то десять сантиметров там не успеваем, там не успеваем"

    Засунь себе 10 сантиметров в зад за такие высказывания ! Нашёл что сравнивать !
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