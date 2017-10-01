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Голы Ивоби и Монреаля принесли Арсеналу победу над Брайтоном

Подопечные Арсена Венгера забили по мячу в каждом из таймов

  • 01.10.2017 17:03
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Метки
ФК Арсенал
© ФК Арсенал

Чемпионат Англии. 7-й тур

«Арсенал»«Брайтон» 2:0
Голы: 1:0 – 16 Монреаль, 2:0 – 56 Ивоби.

«Арсенал» – Чех, Мустафи, Монреаль, Колашинац, Холдинг, Ивоби (Уолкотт, 71), Рэмзи, Санчес, Джака (Эль-Ненни, 83), Бельерин, Ляказетт (Жиру, 71).
«Брайтон» – Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Гросс, Марч (Скелотто, 72), Браун (Мюррей, 76), Проппер, Искьердо (Кнокерт, 76), Стивенс.
Предупреждения: Гросс (17), Даффи (39).

Источник — Sport.ua

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