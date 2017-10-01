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Матч Барселона – Лас-Пальмас перенесен из-за беспорядков в Каталонии

Поединок 7-го тура Примеры сегодня сыгран не будет

  • 01.10.2017 16:29
  • 897 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отложен в связи с беспорядками в регионе. Руководство «сине-гранатовых» пришло к выводу, что не сможет гарантировать безопасность участников поединка.

Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже несколько десятков людей.

Также сообщается, что футболисты прибыли на стадион, так как ранее не было доподлинно известно о переносе поединка.

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    serge1234
      serge1234, 01.10.2017 16:33
    -6
    Что и технаря Барсе 0:3 не будет?
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.10.2017 16:34
    0
    Разве от сепаров можно чего-то хорошего ожидать? Боюсь, только футбольными проблемами дело не ограничится.
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    kung_vv
      kung_vv, 01.10.2017 16:35
    +6
    serge1234, 01.10.2017 16:33
    Что и технаря Барсе 0:3 не будет?
    А что, Бараса не явилась на домашний матч?
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    ZiCxroHy
    online
    ZiCxroHy, 01.10.2017 16:44
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Ты дывы яка с@ка. Начэбто не знають у кого спытаты. Трэба градам покахаты, ишоб йедына Шпания.
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 01.10.2017 16:47
    0
    пуйло ликует, очередной пункт плана развала Европы вступил в действие
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 01.10.2017 16:50
    0
    Посмотрим, что будет дальше
    Лч перенесут на нейтральное поле или тоже отложат.
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