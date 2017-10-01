Матч Барселона – Лас-Пальмас перенесен из-за беспорядков в Каталонии

Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отложен в связи с беспорядками в регионе. Руководство «сине-гранатовых» пришло к выводу, что не сможет гарантировать безопасность участников поединка.



Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже несколько десятков людей.

Также сообщается, что футболисты прибыли на стадион, так как ранее не было доподлинно известно о переносе поединка.