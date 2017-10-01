Наполи с крупным счетом обыграл Кальяри

Чемпионат Италии. 7-й тур
«Наполи» – «Кальяри» – 3:0
Голы: 1:0 – 4 Гамшик, 2:0 – 40, пенальти Мертенс, 3:0 – 47 Кулибали.
«Наполи» – Рейна, Кулибали, Хюсай, Альбиоль, Гулям (Мариу Руй, 87), Жоржиньо, Гамшик, Инсинье, Аллан (Уна, 78), Кальехон (Рог, 71), Мертенс.
«Кальяри» – Краньо, Капуано, Андреолли, Романья, Чигарини (Дейола, 56), Падоин, Ионицэ, Барелла, Жоао Педро, Паволетти (Фариас, 66), Сау (Дессена, 34).
Источник — Sport.ua
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