Наполи с крупным счетом обыграл Кальяри

Последние комментарии

Ярмоленко стал одним из героев мультфильма о Боруссии 16:51 — zhyr він чекає, коли Ярмоленко провалить якийсь матч....ото він відірветься, за всі матчі)))

Матч Барселона – Лас-Пальмас перенесен из-за беспорядков в Каталонии 16:50 — ro-m-an Посмотрим, что будет дальшеЛч перенесут на нейтральное поле или тоже отложат. 16:47 — Comraddm пуйло ликует, очередной пункт плана развала Европы вступил в действие 16:44 — ZiCxroHy Ты дывы яка с@ка. Начэбто не знають у кого спытаты. Трэба градам покахаты, ишоб йедына Шпания.

МАРЛОС: «Учу украинский язык» 16:49 — derMaiStier Скільки років він безрезультатно вчить мокшанську говірку ? І як він збирається вчити укрмову, як...

Пекин. Свитолина пробилась во второй раунд 16:45 — Comraddm >в котором Свитолина в напряженной борьбе сделать брейк. Мая твая не панимать 16:43 — Сергей Богданов Молодец с почином, по игре писать ничего не хочется уровень соперниц был с разных полюсов, смотри...