Реал Сосьедад и Бетис забили восемь голов на двоих

Чемпионат Испании. 7-й тур
«Реал Сосьедад» – «Бетис» – 4:4
Голы: 0:1 – 6 Санабрия, 1:1 – 13 Виллиан Жозе, 2:1 – 26 Ойарсабаль, 2:2 – 28 Феддаль, 2:3 – 46 Санчес, 3:3 – 57 Прието, 3:4 – 84 Леон, 4:4 – 86 Льоренте.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Навас, Родригес, Одриосола, Льоренте, Прието (Каналес, 71), Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми (Вела, 60), Виллиан Жозе (Баутиста, 83).
«Бетис» – Адан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Гуардадо, Гарсия (Нарваэс, 75), Санчес (Герреро, 68), Фабиан Руис, Тельо, Санабрия (Леон, 72).
Предупреждения: Гуардадо (44), Навас (66), Ильярраменди (66), Адан (75), Льоренте (87), Леон (90).
Источник — Sport.ua
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