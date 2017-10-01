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Порноактриса стала титульным спонсором немецкого клуба

В ближайшее время на форме клуба «Обервюрцбаха» появится имя девушки и адрес ее сайта

  • 01.10.2017 15:42
  • 2023 просмотров
  • 5 комментария
Метки
twitter.com/lenanitro1
© twitter.com/lenanitro1

Немецкая порноакртиса Лена Нитро стала титульным спонсором футбольного клуба «Обервюрцбах». В ближайшее время на форме команды появится имя девушки и адрес ее сайта.

«Мы собрали потрясающий состав, поэтому хотели придумать что-то совершенно сумасшедшее. И тогда мы решили: нам нужен по-настоящему горячий спонсор. В буквальном смысле», - пояснил спортивный директор «Обервюрцбаха» Торстен Нельц.

Добавим, что «Обервюрцбах» выступает в шестом дивизионе чемпионата Германии.

Источник — Bild

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Комментарии
    andriy.patriot
      andriy.patriot, 01.10.2017 15:45
    +1
    Рукаліцо))
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    Miaso
      Miaso, 01.10.2017 15:57
    -2
    andriy.patriot, 01.10.2017 15:45
    Рукаліцо))
    жопа ведро
    Ссылка
    space1961
    online
      space1961, 01.10.2017 16:17
    +2
    нормуль!
    у шахтера нарком чечерин-титульный спонсор!
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    Zaratustra
    online
    Zaratustra, 01.10.2017 16:32
    +1
    space1961, 01.10.2017 16:17
    нормуль!
    у шахтера нарком чечерин-титульный спонсор!
    а я думал комптор Глинка
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    mamamiwa
    online
      mamamiwa, 01.10.2017 16:42
    0
    Лена Нитро Ctrl+C Ctrl+V
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