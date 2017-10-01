Порноактриса стала титульным спонсором немецкого клуба

Немецкая порноакртиса Лена Нитро стала титульным спонсором футбольного клуба «Обервюрцбах». В ближайшее время на форме команды появится имя девушки и адрес ее сайта.
«Мы собрали потрясающий состав, поэтому хотели придумать что-то совершенно сумасшедшее. И тогда мы решили: нам нужен по-настоящему горячий спонсор. В буквальном смысле», - пояснил спортивный директор «Обервюрцбаха» Торстен Нельц.
Добавим, что «Обервюрцбах» выступает в шестом дивизионе чемпионата Германии.
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
у шахтера нарком чечерин-титульный спонсор!
у шахтера нарком чечерин-титульный спонсор!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.