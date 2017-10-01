Порноактриса стала титульным спонсором немецкого клуба

Немецкая порноакртиса Лена Нитро стала титульным спонсором футбольного клуба «Обервюрцбах». В ближайшее время на форме команды появится имя девушки и адрес ее сайта.



«Мы собрали потрясающий состав, поэтому хотели придумать что-то совершенно сумасшедшее. И тогда мы решили: нам нужен по-настоящему горячий спонсор. В буквальном смысле», - пояснил спортивный директор «Обервюрцбаха» Торстен Нельц.



Добавим, что «Обервюрцбах» выступает в шестом дивизионе чемпионата Германии.