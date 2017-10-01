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Матч Барселоны с Лас-Пальмасом могут перенести

Руководство «сине-гранатовых» обеспокоено ситуацией в регионе

  • 01.10.2017 15:28
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Getty Images
© Getty Images

Руководство «Барселоны» проводит экстренное собрание по поводу проходящего в регионе референдума о независимости Каталонии. На повестке дня вопрос о переносе матча «сине-гранатовых» с «Лас-Пальмасом», старт которого запланирован сегодня в 17:15 по Киеву.

По информации испанской прессы, вариант с переносом игры является маловероятным, но в руководстве «Барселоны» не исключают любое развитие ситуации. В ближайшее время будет принято окончательное решение.

Напомним, референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Ситуация в регионе накалена до предела, сообщается о столкновениях полиции с местными жителями.

Источник — Marca

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