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БЮРКИ: У Ярмоленко не было другого варианта, кроме как пробить пяткой

Вратарь «Боруссии» – о поединке с «Аугсбургом»

  • 01.10.2017 15:12
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ФК Боруссия Дортмунд. Синдзи Кагава и Андрей Ярмоленко
© ФК Боруссия Дортмунд. Синдзи Кагава и Андрей Ярмоленко

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился впечатлениями от победы над «Аугсбургом» (2:1) в 7-м туре Бундеслиги.

«Синдзи Кагава уже забивал невероятные голы, например, в прошлом сезоне в ворота «Шальке». У него невероятная техника работы с мячем. Гол Андрея Ярмоленко также великолепен. У него не было другого варианта, кроме как пробить пяткой, и он прекрасно разобрался в этой ситуации. Эти два гола нас очень порадовали.

Мы выиграли 6 из 7 матчей, это очень хорошо. Мы знаем, что у нас отличная команда. У нас все работает, если мы выполняем установку тренера. Сегодня важно было победить, чтобы отправиться на перерыв в хорошем настроении», – сказал Бюрки.

Напомним, в матче с «Аугсбургом» Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом и результативной передачей.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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