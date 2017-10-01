БЮРКИ: У Ярмоленко не было другого варианта, кроме как пробить пяткой

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился впечатлениями от победы над «Аугсбургом» (2:1) в 7-м туре Бундеслиги.
«Синдзи Кагава уже забивал невероятные голы, например, в прошлом сезоне в ворота «Шальке». У него невероятная техника работы с мячем. Гол Андрея Ярмоленко также великолепен. У него не было другого варианта, кроме как пробить пяткой, и он прекрасно разобрался в этой ситуации. Эти два гола нас очень порадовали.
Мы выиграли 6 из 7 матчей, это очень хорошо. Мы знаем, что у нас отличная команда. У нас все работает, если мы выполняем установку тренера. Сегодня важно было победить, чтобы отправиться на перерыв в хорошем настроении», – сказал Бюрки.
Напомним, в матче с «Аугсбургом» Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом и результативной передачей.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.