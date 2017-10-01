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Владимир ШАРАН: «Разочарованы результатом, настраивались на победу»

Главный тренер «Александрии» недоволен поединком против «Зирки» (0:0)

  • 01.10.2017 14:37
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ФК Сталь. Владимир Шаран
© ФК Сталь. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал ничейный матч с «Зиркой» (0:0).

- Недовольны ничьей. Сыграли неплохо, мы настраивали ребят. Моменты возникали у обоих ворот, но надо сказать, что наша четверка атакующих футболистов выпала. Во втором тайме играли проще. Могли добиться успеха, но все равно у «Зирки» было больше моментов. Мы очень разочарованы результатом, потому что настраивались на победу.

Источник — ТК Футбол

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