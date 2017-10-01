Антонио РЮДИГЕР: «Челси нужно не вешать нос»

Антонио Рюдигер говорит, что «Челси» надо сосредоточиться и вернуться на путь побед после поражения от «Манчестер Сити» (0:1).

Автором единственного гола в матче стал Кевин де Брюйне, и команда Антонио Конте потерпела первое поражение после проигрыша «Бёрнли» в первом туре сезона.



Рюдигер был одним из двух игроков (вторым стал Андреас Кристенсен), кого тренер вернул в состав на матч с «Манчестер Сити», и он выразил свое мнение после игры.



«Мы с самого начала знали, что матч будет сложным, и мы хотели выложиться полностью, но не все пошло как надо, не так, как это было в матче с «Атлетико», — сказал защитник. — Нам необходимо не вешать нос, вернуться из сборных и начать все заново».



«В матче с «Ман Сити» всегда нелегко, и особенно на флангах, потому что у них классные игроки. У нас тоже есть класс, но все решил один удар».



«Конечно, все расстроены. До этого матча у нас был отличный месяц. Было сложно, но в АПЛ сложен каждый матч».



После перерыва на матчи сборных «Челси» предстоит лондонское дерби на выезде с «Кристал Пэлас», который в этом сезоне еще не побеждал.



«Во-первых, я надеюсь, все будут здоровы и в отличной форме, когда вернутся, это самое главное, и затем нам необходимо собраться, настроиться и вернуться на путь побед», — говорит немец.



«Нам надо победить «Кристал Пэлас», матч будет непростым, но это единственный способ реабилитироваться».