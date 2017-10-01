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Немецкие СМИ: в игре с Байером Коноплянку бросало то в жар, то в холод

Украинский полузащитник «Шальке» был одним из худших в матче, считает «Revier Sport»

  • 01.10.2017 14:22
  • 1867 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка

Немецкая пресса продолжает сурово оценивать действия украинского полузащитника Шальке Евгения Коноплянки. За пятничный домашний поединок Шальке против Байера (1:1) хавбек нашей национальной команды получил от всех известных спортивных изданий Германии посредственные баллы.

К примеру, рурская Revier Sport влепила Коно «четверку», прокомментировав его действия в игре так: «В свой день рождения Коноплянку бросало то в жар, то в холод. Нестабильность — главная проблема украинца. Хотя на 35-й минуте после его удара только мастерство голкипера Байера Лено спасло команду от гола».

RS идентично Евгению оценила Даниэля Калиджури и Тило Керера. Эта тройка, по мнению издания, была худшей в составе 04-х.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 01.10.2017 15:19
    0
    не пишіть такого, неможна так....я якось написав, що Коноплянку майже не було видно в матчі (хоч він тоді і забив гол), то мене так замінусовали (хоч і пофіг на це)....я звичайно вболіваю за всіх наших футболістів в іноземних чемпіонатах, але ж потрібно реально дивитись на речі.....подивіться на Ярмоленка (як приклад), як він відпрацьовує у захисті і на Коноплянку, який просто імітує відбір.....суперники атакують, проходить хвилина і Коноплянка тільки з"являється на своїй половині...невже професійному футболісту так важко повернутись назад і допомогти партнерам? не знаю, це лінь, чи просто не вистачає фізики?
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