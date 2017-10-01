Немецкие СМИ: в игре с Байером Коноплянку бросало то в жар, то в холод

Немецкая пресса продолжает сурово оценивать действия украинского полузащитника Шальке Евгения Коноплянки. За пятничный домашний поединок Шальке против Байера (1:1) хавбек нашей национальной команды получил от всех известных спортивных изданий Германии посредственные баллы.

К примеру, рурская Revier Sport влепила Коно «четверку», прокомментировав его действия в игре так: «В свой день рождения Коноплянку бросало то в жар, то в холод. Нестабильность — главная проблема украинца. Хотя на 35-й минуте после его удара только мастерство голкипера Байера Лено спасло команду от гола».

RS идентично Евгению оценила Даниэля Калиджури и Тило Керера. Эта тройка, по мнению издания, была худшей в составе 04-х.