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Роман МОНАРЕВ: «В матче были накал и интрига»

Наставник «Зирки» подвел итоги поединка с «Александрией» (0:0)

  • 01.10.2017 13:56
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uafc.org.ua. Роман Монарев
© uafc.org.ua. Роман Монарев

Главный тренер «Зирки» Роман Монарев поделился комментарием об игре против «Александрии» (0:0).

 - Хотелось бы взять одного или двух центральных защитников, чтобы моделировать планы на игру. Сегодня у меня в запасе не было ни одного защитника. Во время паузы в этом направлении попробуем что-то сделать. В обороне нам еще предстоит много работать. У нас есть потери, ведь четыре из пяти основных игроков обороны сейчас не играют. Выходим из этого положения за счет компактности и агрессии вперед, пытаемся выводить игру от обороны.

Но в розыгрыше атаки есть большие проблемы, ведь ребята еще не сыграны. Маткобожик прогрессирует, но у него пока есть неуверенность. Ему еще нужно наиграться, чтобы принимать правильные решения. Его простая ошибка могла привести к голу, но я его подбодрил. Хочется, чтобы в таких моментах он играл хладнокровнее.

Был накал в матче, была интрига, команды хотели победить, а ничья не устроила ни одну из команд. Мы играли за счет своих сильных сторон и старались выходить в быстрые атаки, навязывая эпизодический прессинг на половине поля соперника и заставляя его играть безадресно. Немного не распорядились мячом в моментах подборов, когда были предпосылки для встречных и быстрых атак. Сегодня и Александрия в конце немного давила, и у нас были моменты, поэтому я считаю, что получился неплохой матч с обоюдными ошибками.

Источник — ТК Футбол

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