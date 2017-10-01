Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Деонтей УАЙЛДЕР: «Хэй выиграет у Беллью»

Американский боксер поделился ожиданиями от грядущего боя

  • 01.10.2017 13:53
  • 339 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер считает, что в запланированном на 17 декабря повторном поединке между Дэвидом Хэем и Тони Беллью выиграет экс-обладатель титула WBA в супертяжелом дивизионе.

По мнению Уайлдера, Хэй должен был побеждать в первом поединке, который завершился досрочной победой Беллью, но Дэвида подвела травма. «Ничья – первое, о чем подумал, узнав о матче-реванше Хэя и Беллью, но, думаю, что Дэвид выиграет и готовлюсь к трилогии, - рассказал Уайлдер в интервью Sky Sports. - Мне нравится такая перспектива. Думаю, что Дэвид выиграл бы первый, если бы не травма ахилла. После нее он едва мог ходить. Надеюсь, что у него все будет хорошо со здоровьем, хотя Дэвид всегда подвержен травмам, и это нехорошо».

Как отметил американский боксер, Беллью было бы лучше остаться в крузервейте. «Он выглядел хорошо в бою с Хэем, однако не показал ничего особенного.  Он должен оставаться в крузервейте. В тоже время, мне очень хотелось, чтобы Беллью вышел на бой с настоящий супертяжем, а не Хэем, который тоже крузер. Это другое, и совсем не то, к чему привык Беллью».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.