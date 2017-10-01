Деонтей УАЙЛДЕР: «Хэй выиграет у Беллью»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер считает, что в запланированном на 17 декабря повторном поединке между Дэвидом Хэем и Тони Беллью выиграет экс-обладатель титула WBA в супертяжелом дивизионе.

По мнению Уайлдера, Хэй должен был побеждать в первом поединке, который завершился досрочной победой Беллью, но Дэвида подвела травма. «Ничья – первое, о чем подумал, узнав о матче-реванше Хэя и Беллью, но, думаю, что Дэвид выиграет и готовлюсь к трилогии, - рассказал Уайлдер в интервью Sky Sports. - Мне нравится такая перспектива. Думаю, что Дэвид выиграл бы первый, если бы не травма ахилла. После нее он едва мог ходить. Надеюсь, что у него все будет хорошо со здоровьем, хотя Дэвид всегда подвержен травмам, и это нехорошо».



Как отметил американский боксер, Беллью было бы лучше остаться в крузервейте. «Он выглядел хорошо в бою с Хэем, однако не показал ничего особенного. Он должен оставаться в крузервейте. В тоже время, мне очень хотелось, чтобы Беллью вышел на бой с настоящий супертяжем, а не Хэем, который тоже крузер. Это другое, и совсем не то, к чему привык Беллью».