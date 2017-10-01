Никита КАМЕНЮКА: «Боязнь идти в стыки отсутствует напрочь»

Уж вовсю разгоняется новый еврокубковый сезон, а в основе «Зари» по-прежнему нет Каменюки. Капитан давно восстановился, и довольно уверенно бегает за молодежку луганчан, но к стартовому составу первой команды Юрий Вернидуб опытного защитника подпускать все еще опасается. Говорит, ради него же.

О чем думает один из ветеранов команды, чего ждет от этого сезона, Sport.ua попытался узнать у него самого. А прекрасным поводом для начала беседы стала героическая победа луганцев в Бильбао, за которой наш герой наблюдал со скамейки запасных.

«Хоть и не сыграл, атмосферу стадиона «Атлетика» прочувствовал»

— Никита, победа над «Атлетиком» была героической, примите поздравления.

— Ми пишем историю, для луганской «Зари», для болельщиков. Поверьте, для команды это важная победа, надеюсь, она станет отправной точкой для достижения новых вершин.

Хотелось бы отметить, как мы играли, как отдавались на поле. Очень хочется, чтобы так было и дальше в нашей команде, чтобы все запомнили эту игру, и чтобы такие эмоции были у нас после каждого матча.

— Вы хоть и находились в резерве, прочувствовали атмосферу «Сан Мамес»?

— Конечно. Болельщики, сам стадион, аура располагали к хорошему и интересному футболу. Было приятно играть и находится на такой арене. Я хоть и не играл, но приятно было там находиться.

— Никита, уже можно, не боясь сглазить, поздравлять с возвращением в большой футбол?

— Да, спасибо.

— Три матча, проведенных за команду «Зари» U-21 – как глоток свежего воздуха?

— Конечно. Рад выходам на поле, пусть и в молодежном первенстве, получаю удовольствие от игры.

— Что почувствовали, когда впервые сыграли матч после почти годичной паузы? Как сражалось с молодежкой «Черноморца»?

— Облегчение какое-то почувствовал, что постепенно играю. Конечно, не хватало на протяжении всего этого времени матчей и эмоций, к которым привыкли я и мой организм.

— Колено выдержало?

— Нормально, справился.

— За время столь длительного отдыха, не появилась боязнь идти в стыки?

— Нет, такого нет, в первой игре уже все нормально пошло. Я еще на сборах играл, и уже там, с каждым матчем все больше ощущал, что набираю кондиции. А боязни вообще нет!..

— Две победы и ничья в чемпионате дублеров хоть чуток вернули психологическую уверенность?

— Морально был уверен, что все должно быть хорошо. Делаю, что от меня зависит, играю. С каждым матчем все больше и больше набираю. Сыграл эти встречи за U-21 и очень рад этому факту.

— Все молодые в дубле вас знают? Поддерживали?

— Общаемся нормально, они знают, что я восстанавливаюсь после травмы. Я играю и стараюсь своим примером им помочь, не даю слабинки. Нужно верить и работать.

— Помогали наставнику молодежки Владимиру Микитину на поле, были играющим тренером?

— Нет, я просто подсказываю действиями, и делаю то, что могу.

«Одно неловкое движение и кресты не выдержали»

— Никита, вы окончили институт физкультуры? На лекции по анатомии, наверное, не ходили, оно и понятно. Но теперь знаете, что за зараза такая — латеральный мениск?

— У меня не с латеральным мениском были проблемы. Случился разрыв крестообразной связки.

— Вы помните, в борьбе с кем из турок получили травму в матче против «Фенербахче»?

— Там был момент такой, на ровном месте, можно сказать. Неудачное движение и колено не выдержало.

— Тогда вы так странно запрыгали: колено хрустнуло или просто боль резкая?

— Знаете, не хочется уже и говорить об этом. Оно уже прошло и от этого не уйдешь.

— Операцию делали в Италии. Тамошние клиники действительно не хуже немецких?

— Да, делал операцию на Апеннинах. Потом ездил туда на реабилитацию, каждый месяц на недельку-две, и так прошел период восстановления.

— В мае уже тренировались с командой?

— Я вышел заниматься в общей группе спустя пару месяцев после операции, даже сыграл с «Олимпиком» в прошлом чемпионате, на замену вышел. Понятно, что нужно было набирать кондиции, но ощущения физические такие непонятные были.

— В июне, после матча с «Олимпиком» было торжественное награждение, где «Заре» вручали бронзовые медали. Вам досталась?

— Конечно. Это приятно, когда тебя награждают, но я прекрасно понимал, что следующий чемпионат – это уже новый вызов, уже нужно смотреть по-другому, работать еще усерднее.

«От возвращения Караваева в «Зарю» выиграли все»

— Уже в пяти матчах нынешнего чемпионата УПЛ вы были в заявке. Вернидуб оправдывается, мол, не хочет рисковать. А вы рветесь в бой и обижаетесь на тренера, что не выпускает?

— Хочу играть. Но есть главный тренер, он видит, как я работаю и принимает решение. Я всегда придерживался мнения, что тренер — главный, и он ставит футболистов, которые играют, приносят пользу. Никаких обид, ничего такого. Все нормально, я работаю и жду своего шанса.

— Что случилось с «Зарей» в нынешнем сезоне? Что не получается?

— Очень много футболистов пришло, поменялась половина команды. Осталось мало людей, которые в прошлом сезоне играли. Мне так кажется, что просто тяжело перестраиваться, чтобы наладить игровые связи. К тому же нельзя играть без эмоций, без огонька, нужно показывать все. Накал борьбы должен быть.

— Караваев правильно сделал, что подписал контракт с «Зарей» и развязался с этими арендами из «Шахтера»?

— Мы давно знаем друг друга, и тренерский штаб его знает. Думаю, что все выиграли от этого его возвращения в команду. Он пришел более опытным, поиграл в заграничном чемпионате. Все должно быть хорошо.

— У Петряка получится в «Шахтере», или пока там в атаке бразильцы, ему ничего не светит?

— Все для этого у него есть, нужно время. Желания у него хоть отбавляй, такой работоспособности, как у него, можно только позавидовать. Все для этого есть.

«Давайте писать не о плохом, а о том, что делать, чтобы было хорошо»

— На ваш взгляд, чемпионат УПЛ за последний год сильно изменился? Что подметили лично вы?

— Мне кажется, он более ровным стал. Все говорят, мол, слабый чемпионат, все у нас плохо. Так давайте вместе делать чемпионат, а не просто писать, что все плохо. Давайте писать, что нужно делать для того, чтобы стало хорошо.

— Новички «Верес» и «Мариуполь» дают жару?

— Они только по названиям новички, и те, кто смотрит на названия команд, могут удивляться этому их взлету. А если пристальнее взглянуть, то там подобраны добротные футболисты с большим опытом выступлений. У Мариуполя может только Кирюханцев молодой, который только начал играть в Премьер-лиге. А все остальные — опытные футболисты, которые прошли школу.

В «Вересе» только название может удивлять. Играют же там понюхавшие пороху футболисты. Меня лично их выступление не удивляет.

— Вы уверены, что «Заря» наверстает свое в чемпионате? Тем более, с вашим возвращением?

— Не будем ничего связывать с возвращением… У команды сейчас период становления, надеюсь, пройдем этот путь. Мы уже не раз его проделывали. Нам нужно время, главное, не опускать руки, и тогда, думаю, все будет хорошо.

— А в Лиге Европы? Все-таки первое домашнее поражение уже есть.

— Ну, когда уже попалась группа, понятное дело, нужно говорить хорошая она или страшная. Я сейчас не могу сказать. Но уверен, для нас это будет огромный опыт.

Обидно, что так сложилась первая игра. Но есть шанс все исправить, нужно выходить с желанием показать командную игру, доказать, что в Украине есть клубы, которые могут играть в футбол, есть талантливые футболисты, талантливые тренера. Просто немного больше желания нужно.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

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