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Роман САНЖАР: «Рефери ошибался в обе стороны»

Наставник «Олимпика» доволен победой над «Мариуполем» (3:2)

  • 01.10.2017 13:26
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился комментарием об игре против «Мариуполя».

- Были ли у рефери ошибки? Да, матч был напряженный. Были ошибки в обе стороны, но не грубые. Матч был очень непростым, две красные карточки. У Очигавы удаление по делу, как и у «Мариуполя».

Мы выигрывали, затем потеряли концентрацию, проигрывали. Ребята молодцы, что ход матча не повлиял на них, они смогли победить. Мы давно не побеждали и хотелось выиграть в сложном матче. Это получилось, поэтому вдвойне приятно.

Мы серьезно настраивалась на игру. «Мариуполь» - хорошая команда с новым тренерским штабом. Игра получилась боевой и напряженной.

Источник — ТК Футбол

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