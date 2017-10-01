Роман САНЖАР: «Рефери ошибался в обе стороны»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился комментарием об игре против «Мариуполя».

- Были ли у рефери ошибки? Да, матч был напряженный. Были ошибки в обе стороны, но не грубые. Матч был очень непростым, две красные карточки. У Очигавы удаление по делу, как и у «Мариуполя».

Мы выигрывали, затем потеряли концентрацию, проигрывали. Ребята молодцы, что ход матча не повлиял на них, они смогли победить. Мы давно не побеждали и хотелось выиграть в сложном матче. Это получилось, поэтому вдвойне приятно.

Мы серьезно настраивалась на игру. «Мариуполь» - хорошая команда с новым тренерским штабом. Игра получилась боевой и напряженной.