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Ярмоленко стал одним из героев мультфильма о Боруссии

Ролик посвящен удачному старту дортмундского клуба в сезоне

  • 01.10.2017 12:58
  • 904 просмотров
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Бундеслига представила мультипликационный ролик, который посвящен удачному старту дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии по футболу сезона 2017/2018.

В 7 матчах «Боруссия» одержала 6 побед, забив 21 мяч. Дортмундская команда — главный фаворит сезона в Германии.

Одним из героев ролика стал 27-летний украинский хавбек Андрей Ярмоленко, перешедший в «Боруссию» минувшим летом из киевского «Динамо».

Источник — YouTube

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