Ярмоленко стал одним из героев мультфильма о Боруссии

Бундеслига представила мультипликационный ролик, который посвящен удачному старту дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии по футболу сезона 2017/2018.
В 7 матчах «Боруссия» одержала 6 побед, забив 21 мяч. Дортмундская команда — главный фаворит сезона в Германии.
Одним из героев ролика стал 27-летний украинский хавбек Андрей Ярмоленко, перешедший в «Боруссию» минувшим летом из киевского «Динамо».
Источник — YouTube
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