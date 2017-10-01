Заря – Динамо: последние новости перед игрой

В воскресенье, 1 октября, в Запорожье состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».

Стартовый свисток главного арбитра Ярослава Козыка из Мукачево прозвучит в 19:30.

Утром в день игры в конференц-зале стадиона «Славутич-Арена» состоялось предматчевое совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка. Среди других вопросов обсуждалось, в экипировке какого цвета сыграют команды. «Динамо» наденет форму синего цвета (вратарь – в желтом), в то время как хозяева будут в белом (вратарь – в зеленом).

Как сообщили наши коллеги из луганского клуба, на утро воскресенья было продано более пяти тысяч билетов. Учитывая динамику продаж билетов в день матча, на «Славутич-Арене» (вмещает 11756 зрителей) сегодня вечером ожидается аншлаг. У киевлян также будет своя поддержка – около 300 болельщиков поддержат «бело-синих» с трибун стадиона.