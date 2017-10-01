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Владимир ПЯТЕНКО: «Александрия и Зирка боялись рисковать»

Специалист подвел итоги матча 11 тура УПЛ (0:0)

  • 01.10.2017 12:19
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ФК Шахтер Донецк. Владимир Пятенко
© ФК Шахтер Донецк. Владимир Пятенко

Эксперт программы «Тур ONLINE» Владимир Пятенко высказал свое мнение о матче «Александрии» и «Зирки».

- Болельщики не получили удовольствие, поскольку не было забитых мячей и зрелищности. Мы увидели борьбу. Наверняка, тренеры поблагодарят команды за самоотдачу. «Александрия» и «Зирка» не хотели проиграть, команды боялись рисковать.

Источник — ТК Футбол

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