Владимир ПЯТЕНКО: «Александрия и Зирка боялись рисковать»

Эксперт программы «Тур ONLINE» Владимир Пятенко высказал свое мнение о матче «Александрии» и «Зирки».
- Болельщики не получили удовольствие, поскольку не было забитых мячей и зрелищности. Мы увидели борьбу. Наверняка, тренеры поблагодарят команды за самоотдачу. «Александрия» и «Зирка» не хотели проиграть, команды боялись рисковать.
Источник — ТК Футбол
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