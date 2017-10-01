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МАРЛОС: «Учу украинский язык»

Хавбек «Шахтера» прокомментировал получение украинского гражданства

  • 01.10.2017 11:48
  • 433 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Полузащитник «Шахтера» Марлос прокомментировал получение украинского гражданства и вызов в сборную Украины.

- Сразу хочу извиниться. Мог бы постараться дать интервью на русском языке, но нужно немного больше времени, чтобы разговаривать свободно. Одновременно учу украинский язык. Чрезвычайно рад тому, что стал гражданином Украины и получил вызов в национальную сборную. Меня переполняют эмоции.

Источник — ТК Футбол

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