МАРЛОС: «Учу украинский язык»

Полузащитник «Шахтера» Марлос прокомментировал получение украинского гражданства и вызов в сборную Украины.
- Сразу хочу извиниться. Мог бы постараться дать интервью на русском языке, но нужно немного больше времени, чтобы разговаривать свободно. Одновременно учу украинский язык. Чрезвычайно рад тому, что стал гражданином Украины и получил вызов в национальную сборную. Меня переполняют эмоции.
Источник — ТК Футбол
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