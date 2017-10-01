ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018

ФИФА может исключить сборную Испании из участия в ЧМ-2018, если команда туда пробьется. Запрет может быть применен, если руководство испанской Примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.

ФИФА может посчитать подобное развитие событий вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в соревнованиях под эгидой ФИФА.

Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится 1 октября.