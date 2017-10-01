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ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018

Запрет может быть осуществлен, если «Барселоне» не разрешат выступать в Ла Лиге

  • 01.10.2017 11:37
  • 1354 просмотров
  • 3 комментария
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barcaman.ru. Жерар Пике
© barcaman.ru. Жерар Пике

ФИФА может исключить сборную Испании из участия в ЧМ-2018, если команда туда пробьется. Запрет может быть применен, если руководство испанской Примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.

ФИФА может посчитать подобное развитие событий вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в соревнованиях под эгидой ФИФА.

Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится 1 октября.

Источник — Marca

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Комментарии
    Geoman
      Geoman, 01.10.2017 11:58
    -1
    Что за бред???
    Специально ситуацию нагнетают мля
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    zhyr
      zhyr, 01.10.2017 11:58
    -1
    а нічого, в випадку від"єднання, Барса по-суті буде іноземним клубом для Іспанії? хай гравці грають за збірну Каталонії, до чого тут іспанці?
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    ruslan17c
      ruslan17c, 01.10.2017 12:04
    -1
    При чому тут Барселона до збірної Іспанії?? Все залежить від того яке громадянство візьмуть гравці Барси. Навряд чи хтось відмовиться від громадянства Іспанії на користь якого карлика Каталонії..просто смішно читати такі новини
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