ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018

ФИФА может исключить сборную Испании из участия в ЧМ-2018, если команда туда пробьется. Запрет может быть применен, если руководство испанской Примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.
ФИФА может посчитать подобное развитие событий вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.
Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в соревнованиях под эгидой ФИФА.
Референдум о независимости Каталонии от Испании состоится 1 октября.
Источник — Marca
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