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Динамо проведет спарринг с донецким Олимпиком

Товарищеский матч состоится 7 октября

  • 01.10.2017 11:34
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В период паузы в чемпионате Украины, связанной с проведением очередных матчей сборных, киевское «Динамо» проведет контрольный поединок с донецким «Олимпиком».

Спарринг состоится в ближайшую субботу, 7 октября, и пройдет либо на одном из полей базы «Динамо» в Конча-Заспе, либо на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч будет открытым для посещения болельщиков, вход — бесплатный. Время начала матча «Динамо» — «Олимпик» уточняется.

Для участия в отборочных матчах ЧМ-2018 Косово — Украина (6 октября), Украина — Хорватия (9 октября) в расположение национальной сборной вызвано девять футболистов киевского «Динамо» — это Максим Коваль, Евгений Хачериди, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Артем Кравец, Артем Беседин.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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