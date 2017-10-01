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Александр БАБИЧ: «Судья раздавал карточки направо и налево»

Наставник «Мариуполя» прокомментировал поражение от «Олимпика» (2:3)

  • 01.10.2017 11:26
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ФК Мариуполь. Александр Бабич
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич в прокомментировал игру своей команды в матче против «Олимпика» (2:3).

- Если брать концовку матча, то где-то недоработали организованно в обороне. Сказались желтые карточки, которые судья раздавал направо и налево. Футбол - это контактный вид спорта, надо давать бороться. Да, были фолы, но некоторые желтые карточки были необязательны. Это сказалось на результате матча.

Ребята сказали, что Беленький был в офсайде. Интересно, подняли бы флажок, если бы мы забили такой гол. Но все равно оборона должна была сыграть иначе. Мы не должны играть в линию, нам надо работать над организацией обороны. Нам надо было сыграть надежнее, сушить игру при счете 2:1 в нашу пользу.

У ребят глаза горят, потенциал хороший. Мы очень сильно расстроены, потому что ехали только за положительным результатом в игре с конкурентом.

Источник — ФК Олимпик

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