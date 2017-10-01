Заури МАХАРАДЗЕ: «За бронзу намечается интересная борьба»

- Выдалась хорошая игра, напряженная, интрига держалась до самого финального свистка. У обеих команд были моменты, мы смогли лучше реализовать свои, и, я считаю, заслуженно победили. Думаю, сегодняшняя игра понравилась болельщикам и телезрителям. Такие матчи украшают наш чемпионат.

- После забитого мяча начались «качели», то одна команда была впереди, то другая. Что почувствовали, когда «Мариуполь» вышел вперед после реализованного пенальти?

- Было чувство, что нам во что бы то ни стало нужно отыграться. Все в это верили, поэтому и смогли воплотить эти мысли в реальность.

- Вы были очень близки к тому, чтобы отразить пенальти. Пропускать такие мячи вдвойне обиднее?

- Да всегда обидно пропускать, будь то пенальти или нет. У вратарей такая позиция на поле, так что, пропущенных голов избежать получается крайне редко. Самое главное, что в итоге мы добыли важные три очка, остальное второстепенно.

- Сегодня Вашему коллеге по амплуа Рустаму Худжамову пришлось много поработать. Успели перекинуться парой слов после матча с ним?

- К сожалению, не успел. Да, Рустам действительно сегодня показывал великолепную игру, совершая по ходу игры колоссальные сэйвы! Он безусловно сегодня один из лучших в составе «Мариуполя».

- Что еще могли бы отметить в игре соперника?

- Вообще «Мариуполь» очень хорошая команда, быстрые ребята, хорошо выбегали из обороны в атаку. Достаточно динамичный футбол показали сегодня, но где-то их подвела реализация.

- Показалось, что «Олимпик» создал столько моментов, что хватило бы на несколько матчей. Своей реализацией, я так понимаю, Вы тоже не слишком довольны?

- Всегда чем-то не довольны, наша игра тоже не идеальна. Главное, что сегодня мы набрали три очка.

- Эта победа позволила вплотную приблизится к «Ворскле» и «Мариуполю» в борьбе за 3-е место. Как считаете, реально ли в этом году замахнуться на бронзу?

- Время покажет. Мы стараемся побеждать в каждом матче. А по поводу бронзы сейчас рано говорить, но борьба намечается интересная.

- Надеюсь, за такую победу, как сегодня, премиальные команде полагаются?

- У нас за каждую победу полагаются премиальные.

Александр НАГОЛЮК