Марлос получит в сборной №9

В заявку сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии полузащитнику Шахтера Марлосу еще нужно будет попасть, но если он там окажется, то его внесут в протокол под девятым номером. Именно эту цифру на футболке готовят новоиспеченному украинцу. В последних поединках «девятка» была закреплена за защитником Динамо Николаем Морозюком, но его на этот раз в национальную команду не вызвали.
Вообще, любимый номер Марлоса — 11-й. Под ним он выступает уже четвертый год. В Металлисте украинский бразилец поначалу играл, как и на родине — в Сан-Пауло, под 25-м номером, но потом взял себе две единички. В сборной они заняты Артемом Кравцом.
Источник — zbirna.com
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