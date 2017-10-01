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Марлос получит в сборной №9

Футболисту уже приготовили номер в украинской национальной команде

  • 01.10.2017 10:57
  • 1727 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

В заявку сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии полузащитнику Шахтера Марлосу еще нужно будет попасть, но если он там окажется, то его внесут в протокол под девятым номером. Именно эту цифру на футболке готовят новоиспеченному украинцу. В последних поединках «девятка» была закреплена за защитником Динамо Николаем Морозюком, но его на этот раз в национальную команду не вызвали.

Вообще, любимый номер Марлоса — 11-й. Под ним он выступает уже четвертый год. В Металлисте украинский бразилец поначалу играл, как и на родине — в Сан-Пауло, под 25-м номером, но потом взял себе две единички. В сборной они заняты Артемом Кравцом.

Источник — zbirna.com

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Нужен ли Марлос сборной Украины?
  • 82.8% (982)
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  • 17.2% (204)
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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 01.10.2017 11:47
    0
    А как же мистер или миссис "Ширинка" теперь ? Залечивают своё ЧСВ видать ...
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