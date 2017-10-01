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Андрей БОГДАНОВ: «Мы шли до конца и добились своего»

Футболист «Олимпика» поделился впечатлениями о победе над «Мариуполем» (3:2)

  • 01.10.2017 10:48
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов

Футболист «Олимпика» Андрей Богданов поделился впечаиоениями о победе над «Мариуполем» (3:2) в матче 11 тура УПЛ.

«Мы очень хотели выиграть, ведь пять матчей кряду не могли победить. Хотелось уйти на перерыв с хорошим настроением и взять три очка в принципиальной встрече с прямым конкурентом. Мы верили в победу даже проигрывая 1:2, шли до конца и добились своего. В «Мариуполе» очень квалифицированные футболисты, они претендуют не только на попадание в топ-6, но и на места в еврокубках. Тем приятнее добыть победу над такой командой. Во втором тайме практически все моменты были ключевыми, каждая ошибка могла стать фатальной. Считаю, что рефери хорошо отработал в этом матче, ни у одной из команд не может быть к нему претензий. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли на матч, несмотря на холодную погоду. Конечно, хотелось бы больше видеть людей на трибунах. Надеюсь, через две недели, во время важнейшего матча с «Александрией», будет больше зрителей», — отметил Богданов.

Источник — ТК Футбол

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