Сергей ЗАЙЦЕВ: «С Шахтером нам придется тяжело»

Тренер «Карпат» Сергей Зайцев прокомментировал предстоящую встречу с «Шахтером».
- Готовимся в обычном режиме. Конечно, будут незначительные перестановки в составе. Понимаем, что будет тяжелый матч, ведь все-таки мы играем против чемпиона Украины. «Шахтер» сейчас в очень хорошей форме, это доказал последний матч с «Манчестер Сити». Нам придется тяжело, но тем и прекрасен футбол.
Ребята понимают, что на этом уровне нужно показывать все, на что способны. Ехать и бояться за конечный результат — неправильно. Игроки знают, что в первую очередь им нужно играть в футбол, а не думать, как обороняться. Каждый понимает ответственность за результат и игру.
Источник — ТК Футбол
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