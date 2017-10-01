Натурализация Марлоса: за и против

Хорошего без плохого не бывает, ведь даже школьнику на летние каникулы задают домашнее задание. Натурализация бразильского футболиста «Шахтера» Марлоса – из той же оперы: вроде бы все правильно и логично, но своя ложка дегтя в емкости с медом таки найдется.

Первоначально расставим все точки над «і» непосредственно в вопросе натурализации. Если вынести за скобки такую тонкую материю, как патриотизм, особенно ту, оголтелую его часть, стенающую по поводу и без, что нас сорок миллионов, стало быть, можем найти себе своих самых что ни на есть украинцев, нужно признать и констатировать очевидное, что процесс привлечения игроков с «чужими» паспортами под своды национальных ассоциаций нынче стал едва ли не трендом. Во всяком случае, почти в каждой серьезной сборной отыщется легионер. То есть глобализация поглощает не только социальную и культурную сферы жизнедеятельности, но и спортивную. К примеру, натурализация американских баскетболистов европейскими национальными федерациями в последнее время стала настолько привычным явлением, что баскетбольные команды-сборные без экс-американцев смотрятся настоящими белыми воронами. В футболе этот процесс еще не приобрел столь массового явления, однако он уже не вызывает привычного ранее ажиотажа и удивления. Как следствие – даже в самых «европейских» сборных вроде Испании, Италии или Германии появляются футболисты с иным цветом кожи и иным футбольным менталитетом. Как правило, привлечение легионеров в сборные преследует, в общем-то, те же цели, что и в клубе: желание усилить конкретную игровую позицию. Пока что, повторюсь, этот процесс носит оттенок точечной («лазерной») селекции, однако не удивлюсь, если уже в ближайшем будущем в некоторых национальных сборных, испытывающих определенные проблемы с доморощенными игроками, процесс натурализации будет поставлен на поток. И этому явлению вряд ли сможет поставить шлагбаум УЕФА и ФИФА. Как показывает практика, если очень хочешь (ПСЖ), своего обязательно добьешься.

Кратко резюмируя вышеизложенное, хочу попытаться отделить мух от котлет. Я не собираюсь представлять процесс спортивной натурализации как панацею от всех бед, ведь каждая национальная федерация должна в первую очередь блюсти и лелеять собственных питомцев. Однако если есть возможность «здесь и сейчас» «подписать» в свою сборную качественного «инородца» - почему бы и нет. Посему в данном случае можно и нужно ставить вопрос не «почему», а «зачем». Тем более, что, считаю, наш спортивный «загал» после украинизации Девича и Эдмара уже не столь категоричен в этом щепетильном вопросе.

Давайте теперь разберемся в вопросе натурализации Марлоса по существу. Этот вингер на стабильном протяжении последних лет наряду с Ярмоленко и своим соотечественником Тайсоном признавался (и действительно являлся) лучшим исполнителем отечественного чемпионата. С переходом уже экс-капитана «Динамо» в Бундеслигу и без того небольшой выбор настоящих прим украинского футбольного чемпионата превращается в формальность. С другой стороны, сборная Украины при всем своем желании не может излишне похвастаться креативными игроками, способными на пустом месте сотворить нечто. То есть, если мы не можем по тем или иным причинам воспитать себе новых Шевченко, Калитвинцева или Лужного, нужно попытаться решить этот вопрос искусственно. И не стоит этого стесняться. В конце концов, что не запрещено – то разрешено.

Впервые о возможности натурализации Марлоса и Тайсона массово заговорили два года назад. Эти разговоры хотя и имели обоюдную плоскость (свою позицию высказывали и сами бразильцы), все равно на уровне разговоров и затухали. Вполне возможно, что нашим футбольным власть предержащим нужно было более четко озвучить свою позицию по этому поводу: мол, эти игроки нам нужны позарез. Или наоборот: у нас такого добра своего хватает. Но о четкости со стороны ФФУ приходилось лишь мечтать, и вопрос «завис». А вот бразильская футбольная ассоциация оказалась расторопнее, заиграв Тайсона в официальных поединках.

Марлосу не так повезло, как его многолетнему партнеру по «Металлисту» и «Шахтеру». Нужно быть наивным, если считать, что Марлос всю свою сознательную жизнь мечтал одеть сине-желтую форму Украины. Наверняка, как и любой уважающий себя бразильский футболист, он хотел сыграть за свою сборную. Не сложилось. Но поехать на чемпионат мира все равно хочется. Почему бы не сделать это в составе другой сборной, которая тоже перестала быть чужой? Тем более, что тебе уже 29-ть, и на горизонте маячит завершение карьеры.

Резоны Марлоса понять можно. Да и нужно. С этим, по большому счету, все просто. Понятное дело, в этом вопросе есть и резоны сборной Украины. Их тоже можно и нужно понять. Принять. Но с этим, по большому счету, все сложнее.

Марлосу уже далеко не двадцать, и рассчитывать на его дальнюю перспективу в нашей репрезентации вряд ли уместно. Уместней все-таки считать, что этого исполнителя брали под конкретную задачу. На сейчас. То есть – оставшиеся два матча отбора на чемпионат мира-2018. Ну и на отбор к чемпионату Европы 2020 года. Наверное, заглядывать дальше в силу объективных причин относительно его перспектив не получится. Следовательно, мы можем утверждать, что этот игрок вряд ли сможет провести за нашу сборную более тридцати официальных встреч. Оставит ли он при этом яркий след – вопрос дискуссионный, но то, что гвардейцем он не станет – однозначно.

Следующий вопрос – и на данном этапе наверняка основополагающий – на какой позиции задействовать экс-бразильца в коллективе Шевченко. Если понимать, что после оперативной смены гражданства Марлос так же оперативно получил вызов в сборную, можно смело утверждать, что на игрока рассчитывают уже в ближайших двух поединках (собственно, зачем тогда было город городить). А коль так, возникают определенные вопросы. И фобии. В первую очередь нужно сказать, что Марлос в своем клубе выступает на той же позиции, на которой в сборной Украины играет Ярмоленко. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы утверждать, что Марлоса «подписывали» в сборную не как замену лидеру «сине-желтой» команды. Вряд ли натурализованный бразилец будет альтернативой и для еще одного фактически незаменимого игрока команды Шевченко – Коноплянки. Исходя из этих нехитрых размышлений, можно понять, что у Марлоса могут быть в сборной Украины перспективы лишь на двух позициях: либо на месте «десятки», либо на острие атаки. Возможность Марлоса сыграть в опорной зоне отметем за ненадобностью: теоретически это возможно, но практически – это безумие. А вот в иных раскладах Марлос видится более подходящей кандидатурой, нежели его новые украинские партнеры по амплуа. Если говорить о наших форвардах, то вызванные на два ближайших поединка Кравец и Беседин, скажем так, по сугубо игровым характеристикам не превосходят новоиспеченного украинца. Если Марлос им и уступает в чем-то, так это в антропометрии.

Однако более привычным и прогнозированным местом для Марлоса все же будет позиция свободного художника, при которой он сможет смещаться как на правый фланг атаки, так и на противоположный. В таком случае атакующее трио наших полузащитников будет иметь солидный и эффектный вид: Коноплянка – Марлос – Ярмоленко. Причем речь можно вести не только о эффектности, но и эффективности, поскольку и Коваленко, и Зинченко, и Малиновский (и кто-либо другой) в данный час проигрывают конкуренцию Марлосу на этой позиции.

Казалось бы, место на поле для нового украинца уже найдено? Может быть, так оно и есть на самом деле, но сия истина все равно будет иметь обратную сторону. Приход Марлоса в сборную Украины однозначно поднимет уровень конкуренции в команде, но вот улучшит ли микроклимат в раздевалке? Как к новому игроку, да еще на столь важной позиции, отреагируют потенциальные конкуренты? А как отреагируют киевские динамовцы и их президент, громко сетовавший на недостаточную игровую практику его подопечных в сборной. Да и вот еще не менее острый вопрос: насколько сам Марлос окажется готовым уже с пылу с жару сыграть за свою новую команду, в которой он знает всех в лицо, но не знает все тактические и иные хитросплетения.

Ну и, наконец, ситуация Марлос – Шевченко. Это лишь на первый взгляд игрок «Шахтера» видится козырем в рукаве нашего главного тренера. Если этот козырь сыграет, Андрей Николаевич будет считаться, как минимум, провидцем. А если нет? Как минимум, ответ напрашивается очень очевидный. Потому что мало быть правым, нужно быть правым вовремя.

Резюмируя все изложенное выше, можно сказать, что приглашение бразильца Марлоса в сборную Украины – интересный и логичный шаг, продиктованный прагматизмом. Но весьма и весьма рискованный. А может, и запоздалый. И если в случае удачи успех поровну поделят и сборная, и игрок, то в случае провала затеи виноватых долго искать не придется. Ведь в плохом найти хорошее не получится при всем желании.

Валерий ВАСИЛЕНКО

Фото ФК «Шахтер» Донецк