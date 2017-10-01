Антонио КОНТЕ: «Манчестер Сити сыграл очень сильно»

После минимального поражения от «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж» Антонио Конте остался доволен характером своей команды.

Победу гостям принес точный удар Кевина де Брюйна во втором тайме, однако Конте, который еще до перерыва был вынужден заменить из-за травмы Альваро Морату, похвалил свою команду за настрой и вновь отметил тот факт, что у «синих» практически не было времени на подготовку к игре АПЛ после выезда в Мадрид на матч Лиги Чемпионов в среду.

«Естественно, мы все разочарованы результатом, однако при этом я доволен тем, как сыграла моя команда. Мы оставили все силы на поле, — комментирует итальянский специалист. — Ты можешь побеждать или проигрывать, но главное, чтобы ты отдавал себя игре без остатка, и сегодня мы видели это».

«Нам противостоял очень сильный соперник. У нас были возможности забить, но мы их не использовали. «Сити» также создавал шансы, и сумел забить хороший гол. Судьба таких матчей часто зависит от одного точного удара, но все равно я хотел бы отметить, насколько сильно сыграл наш сегодняшний оппонент».

Конте поделился новостями относительно состояния Мораты

«У него мышечные проблемы. Не думаю, что его повреждение носит серьезный характер. Он попросил меня о замене, чтобы не рисковать усугубить травму».

«Точно сказать, когда он сможет играть, я не могу. В ближайшие дни наши врачи будут отслеживать состояние его здоровья, но на данный момент я не думаю, что он сможет сыграть за сборную».

Антонио Конте снова коснулся темы нехватки времени на подготовку к сегодняшнему матчу, а также поделился своим мнением о связи между насыщенным календарем и травмой Мораты

«Я уже говорил на эту тему и не вижу смысла повторяться лишний раз. Мы не хотим использовать этот факт в качестве оправдания. Проводя две серьезные игры с интервалом в два дня, необходимо учитывать фактор мышечной усталости. В таких условиях невозможно организовать прессинг по всей территории поля, поскольку уже через полчаса ты просто останешься без сил».

«Это нормально. Мы провели три сложных матча за неделю и обязаны учитывать этот аспект. Но сегодня мы были вынуждены рисковать, так как Мората очень важный игрок и был нужен нам сегодня на поле».

Конте объяснил выход Виллиана (а не Миши Батшуайи) вместо Мораты тактическими причинами и также рассказал о плане на игру

«Играя против команд, которые предпочитают контролировать мяч, необходимо учитывать два тактических аспекта. Либо ты организуешь очень высокий прессинг с интенсивной игрой на протяжении всего матча, либо действуешь крайне дисциплинированно, закрывая все свободные зоны и пытаясь использовать пространство позади защитной линии соперника».

«Думаю, мы должны проанализировать сегодняшнюю игру и использовать полученные выводы в последующих матчах. Сегодня нам это удалось. Неважно, проигрываем мы или побеждаем, мы должны последовательно придерживаться своей концепции футбола, и действовать матч за матчем, прилагая максимум возможных усилий. В конце сезона посмотрим, какое место в АПЛ это поможет нам занять. Если я вижу, что мои игроки отдают все силы, я буду доволен ими, невзирая на результат».

«Необходимо помнить, что в 7 турах нам противостояли «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Эвертон». У нас было нелегкое расписание на старте сезона, и я считаю, что на данный момент мы набрали столько очков, сколько заслуживаем».