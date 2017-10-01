Шахтер – Карпаты. Анонс

Первый круг лидер национального чемпионата донецкий «Шахтер» завершает домашним матче против не самого стабильного соперник, ведь не от хорошей жизни относительно недавно во львовских «Карпатах» произошла смена тренера.

Турнирная ситуация обязывает обе команды играть только на победу. «Шахтер» на первом месте, но «Динамо» отстает на минимум, которые отыгрывается за один тур (читай, одну неудачную по результату игру). «Карпаты» только-только покинули зону вылета. Третье место с хвоста ранжира и такой же малый перевес над идущими следом должны подстегнуть галичан.

В рамках национального чемпионате команды встречались уже 48 раз: 31 победа у «Шахтера», 9 – у «Карпат», 8 ничьих, разница забитых и пропущенных мячей 96:35, понятное дело, в пользу «оранжево-черных». На своем поле «горняки» выиграли 20 матчей из 24, а в остальных случаях фиксировалась ничья, разница мячей также красноречивая – 60:10. Последний раз соперники встречались в ноябре прошлого года, и тот харьковский матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Шахтера». В той игре забитыми голами отметились Срна, Феррейра и Ксенз. Двое последних наверняка выйдут в старте и на этот раз.

Кстати, на традиционной открытой тренировке главный тренер фаворита Паулу Фонсека не стал скрывать, что имеются кадровые проблемы. О ситуации с капитаном Срной знает каждый. Степаненко дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Исмаили в последнее время работал по индивидуальной программе, надолго из обоймы выпал Малышев. Зато Марлос может дебютировать в составе «Шахтера» уже в качестве гражданина Украины.

«В матче с «Карпатами» большой ротации не будет, потому что потом перерыв в чемпионате, связанный с матчами сборной, – сказал португальский специалист. – О недооценке соперника не может быть и речи, несмотря на то, что львовяне занимают десятое место. Это крепкая команда, и она действительно приедет в Харьков в качестве раненого зверя. С аутсайдерами всегда опасно играть, поэтому к матчу мы готовимся со всей серьезностью».

Львовские футболисты отметились несколькими агрессивными высказываниями и большими общениями, ведь конфликт с родными фанатами (уголовные дела никого уже не пугают) вовсе не исчерпан. Правда, ведущие букмекерские конторы в позитивный для гостей исход поединка совсем не верят.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Азеведо – Фред, Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Дисквалификация: Степаненко.

«Карпаты»: Мысак – Кортеджано, Лобай, Нестеров, Федецкий – Голодюк, Худобяк, Ди Франко, Ксенз, Мякушко – Гладкий.

Котировки букмекеров:

Марафон: 1.085 – 11.50 – 31.00

Олимп: 1.08 – 10.00 – 25.00

William Hill: 1.07 – 8.50 – 19.00

1 октября, воскресенье