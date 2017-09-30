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Челси
0:1
Ман Сити
30.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Манчестер Сити — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити»

  • 02.10.2017 11:48
  • 1000 просмотров
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Getty Images. «Челси» — «Манчестер Сити»
© Getty Images. «Челси» — «Манчестер Сити»

В поединке Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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