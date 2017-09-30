Челси — Манчестер Сити — 0:1. Видеообзор матча

Зато сфоткался с Джоковичем и Зиданом. Всё остальное второстепенно.

Уолтерс лох ? Может гари Рассел лох ? Или Соса которые недавно Гамбоу избивал ? А ну да и ригондо...

Поражение ???Поражение есть вот кстати у Свитолиной от томов а рейтинг набила на слабаньких..А во...

ИМХО Хижняк.

[quote dimonlimonov, 01.01.2018 23:22]nm1607, 01.01.2018 21:11 vint-on, 01.01.2018 02:43 Відмови...

[quote dimonlimonov, 01.01.2018 23:22]nm1607, 01.01.2018 21:11 vint-on, 01.01.2018 02:43 Відмови...

[quote dimonlimonov, 01.01.2018 23:22]nm1607, 01.01.2018 21:11 vint-on, 01.01.2018 02:43 Відмови...