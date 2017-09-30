Алавес переиграл Леванте

[quote WADO 1976, 30.09.2017 18:53]jekаfunny, 30.09.2017 18:39 Андрей молодец, сегодня во многом...

А кто ты такой? Ярмола по твоим словам не футболист.. Но он играет в Боруссии и за СБУ... А что д...

во-во, совершенно точно, тоже сегодня возмущался под другой новостью. Чисто парашинский спам запо...