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Алавес переиграл Леванте

«Алавес» в гостях добыл победу

  • 30.09.2017 21:42
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«Леванте» – «Алавес» - 0:2
Голы:  0:1 – 33 Мунир,  0:2 – 81 Медран.

«Леванте» – Фернандес, Тоньо, Родригес, Педро Лопес (Нано, 64), Робер (Боатенг, 46), Моралес, Кампанья, Барди, Саму (Луна, 14), Постиго, Алегрия.
«Алавес» – Пачеко, Дуарте, Эли, Руано, Марипан, Медран, Ибаи Гомес (Вигарай, 55), Торрес, Педраса, Ману Гарсия, Мунир (Катаи, 78).

Предупреждения: Марипан (2), Вигарай (60), Барди (61), Руано (67), Ману Гарсия (71), Боатенг (78).

Источник — Sport.ua

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