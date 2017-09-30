Алавес переиграл Леванте

«Леванте» – «Алавес» - 0:2
Голы: 0:1 – 33 Мунир, 0:2 – 81 Медран.
«Леванте» – Фернандес, Тоньо, Родригес, Педро Лопес (Нано, 64), Робер (Боатенг, 46), Моралес, Кампанья, Барди, Саму (Луна, 14), Постиго, Алегрия.
«Алавес» – Пачеко, Дуарте, Эли, Руано, Марипан, Медран, Ибаи Гомес (Вигарай, 55), Торрес, Педраса, Ману Гарсия, Мунир (Катаи, 78).
Предупреждения: Марипан (2), Вигарай (60), Барди (61), Руано (67), Ману Гарсия (71), Боатенг (78).
Источник — Sport.ua
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