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Гамбург и Вердер сыграли вничью

Команды голов не забили

  • 30.09.2017 21:38
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«Гамбург» – «Вердер» - 0:0

«Гамбург» – Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Экдаль (Уолас, 74), Юнг, Хунт, Яничич, Ито (Холтби, 53), Вуд, Хан.
«Вердер» – Павленка, Мойсандер, Бауэр, Гарсия, Велькович, Бартельс, Кайнц (Юнузович, 63), Дилэйни, Баргфреде (Эггештайн, 63), Гебре Селассие, Бельфодиль.

Предупреждения: Бауэр (33), Пападопулос (68), Гебре Селассие (83).

Источник — Sport.ua

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