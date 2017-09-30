ПСЖ разгромил Бордо

ПСЖ – «Бордо» 6:2
Голы: 1:0 – 5 Неймар, 2:0 – 12 Кавани, 3:0 – 21 Менье, 3:1 – 31 Санкаре, 4:1 – 40, пенальти Неймар, 5:1 – 45 Дракслер, 6:1 – 58 Мбаппе, 6:2 – 90, пенальти Малком.
ПСЖ – Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Менье, Кимпембе, Верратти (Нкунку, 79), Рабьо (Ло Чельсо, 70), Дракслер, Неймар, Кавани (Ди Мария, 61), Мбаппе.
«Бордо» – Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали (Левчук, 34), Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 75), де Превиль (Менди, 56).
Предупреждения: Йованович (39), Менье (45), Санкаре (64).
Источник — Sport.ua
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