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ПСЖ разгромил Бордо

Шесть голов было забито в первом тайме

  • 30.09.2017 20:51
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ПСЖ – «Бордо»  6:2
Голы:  1:0 – 5 Неймар,  2:0 – 12 Кавани,  3:0 – 21 Менье,  3:1 – 31 Санкаре,  4:1 – 40, пенальти Неймар,  5:1 – 45 Дракслер,  6:1 – 58 Мбаппе,  6:2 – 90, пенальти Малком.

ПСЖ – Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Менье, Кимпембе, Верратти (Нкунку, 79), Рабьо (Ло Чельсо, 70), Дракслер, Неймар, Кавани (Ди Мария, 61), Мбаппе.
«Бордо» – Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали (Левчук, 34), Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 75), де Превиль (Менди, 56).

Предупреждения: Йованович (39), Менье (45), Санкаре (64).

Источник — Sport.ua

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