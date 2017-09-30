Севилья победила Малагу

«Севилья» – «Малага» - 2:0
Голы: 1:0 – 68, пенальти Банега, 2:0 – 70 Муриэль.
«Севилья» – Сория, Кьер, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Васкес (Банега, 58), Крон-Дели (Нзонзи, 84), Писарро, Корреа (Нолито, 69), Навас, Муриэль.
«Малага» – Роберто, Рикка (Аньор, 25), Росалес, Бесс, Хуанкар, Ресио, Ролон (Пеньяранда, 72), Гонсалес, Мула (Кеко, 76), Торрес, Ролан.
Предупреждения: Ролон (45), Меркадо (79), Кьер (79).
Источник — Sport.ua
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