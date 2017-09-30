Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Севилья победила Малагу

Хозяева добыли уверенную победу

  • 30.09.2017 20:48
  • 45 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Севилья» – «Малага» - 2:0
Голы:  1:0 – 68, пенальти Банега,  2:0 – 70 Муриэль.

«Севилья» – Сория, Кьер, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Васкес (Банега, 58), Крон-Дели (Нзонзи, 84), Писарро, Корреа (Нолито, 69), Навас, Муриэль.
«Малага» – Роберто, Рикка (Аньор, 25), Росалес, Бесс, Хуанкар, Ресио, Ролон (Пеньяранда, 72), Гонсалес, Мула (Кеко, 76), Торрес, Ролан.

Предупреждения: Ролон (45), Меркадо (79), Кьер (79).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.