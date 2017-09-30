Александр БАБИЧ: «Мы расстроенны. Можно было сыграть по-другому»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич:

- У нас сейчас идет интересный график — две игры подряд с командами Лиги Европы. Готовим, проверяем, тоже хотим участвовать. Сегодня получилась интересная игра. Результат отрицательный. Мы расстроенны. Можно было сыграть по-другому. В обороне не доработали. При счете 2:1 в нашу пользу надо было сыграть понадежнее, Второй мяч в наши ворота был забит из вне игры. Непонятны действия бокового арбитра. Плюс «карточки». Я не хочу жаловаться, но судья сегодня раздал столько ненужных «карточек». Считаю, что некоторые можно было не давать. Это были игровые моменты, А футбол — это контактный вид спорта и на каждом клочке поля мы хотим выигрывать единоборства. Обе команды играли с желанием и, считаю, судье нужно было давать играть.

У нас впереди большая дорога. Руководство клуба поставило задачу выйти в первую «шестерку», а затем в Лигу Европы. С таким настроем, как сегодня, с таким атакующим потенциалом, уверен, мы выполним поставленную задачу. Но нам нужно много работать. Я знаю над чем. Сейчас будет пауза и мы подтянем игру всей команды в обороне. После игры я поблагодарил ребят. Мы играли в меньшинстве, сумели забить 2 мяча. В конце игры у нас было два хороших момента. Ничья 3:3 была бы более правильным итогом.

- Как Вы оцените действия арбитра, который удалил Вакуленко и поставил пенальти?

- По желтым карточкам я уже сказал. Считаю, что арбитр должен был давать играть. В первом тайме, на мой взгляд, карточка была не обязательной. Что касается пенальти, то мне тяжело что-то сказать. Но второй мяч в наши ворота был забит из вне игры.

- Насколько готов играть Борячук?

- Потенциал у Андрея большой. Мы планировали его выпустить и усилить атаку. Получилось - он забил. Были еще моменты, когда мы должны были вскрывать оборону «Олимпика». У нас очень большой атакующий потенциал. Нам надо прибавлять в организации игры в обороне.

- Что будет делать команда во время предстоящей паузы?

- Нам эта пауза очень нужна. Будем много работать. Сейчас ребята получат несколько дней выходных, а затем проведем полноценный мини-сбор в Киеве. Радует, что ребята слышат и выполняют наши требования. В атаке мы можем импровизировать и играть раскрепощенно. А вот в обороне у нас все должно быть разложено по полочкам. Нужен четкий игровой механизм.

Я говорю не о игре защитников, а о игре всей команды в обороне. Тот же второй гол. Мяч вообще не должен был доходить до Беленького. Мы должны были правильно встречать игрока «Олимпика», должна была «задвигаться» средняя линия и оборона должна была по-другому реагировать на передачу. Защитники должны были перекрывать «зоны», до конца дорабатывать, чтобы не допускать таких ситуаций. Судья может поднять «флаг», а может — и нет. Как сегодня. Мы должны эти ситуация перестраховывать и до конца реагировато на врывания в пустые «зоны». Эти моменты мы разберем на «теории» и на тактических занятиях во время тренировочного процесса. Ребята в команде обучаемые и, уверен, мы справимся.