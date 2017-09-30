МЮ разгромил Кристал Пэлас, Сток Сити обыграл Саутгемптон

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» - 4:0
Голы: 1:0 – 3 Мата, 2:0 – 35 Феллайни, 3:0 – 49 Феллайни, 4:0 – 86 Лукаку.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Феллайни, Мхитарян (Лингард, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 72), Лукаку.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Сако, ван Анхолт, Уорд, Дилэйни, Миливоевич, Кабай, Сако (Ладапо, 74), Таунсенд, Панчон (Ридевалд, 69), Шлупп (Макартур, 68).
«Сток Сити» – «Саутгемптон» - 2:1
Голы: 1:0 – 40 Диуф, 1:1 – 75 Йосида, 2:1 – 85 Крауч.
«Сток Сити» – Батленд, Кэмерон, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири (Афеллай, 87), Шупо-Мотинг, Берахино (Крауч, 70), Диуф (Джонсон, 90).
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Ромеу, Лемина (Остин, 86), Дэвис (Буфаль, 61), Тадич, Редмонд (Габбьядини, 67), Лонг.
Предупреждения: Аллен (30), Тадич (52), Ромеу (56).
«Вест Бромвич» – «Уотфорд» - 2:2
Голы: 1:0 – 18 Рондон, 2:0 – 21 Эванс, 2:1 – 37 Дукуре, 2:2 – 90 Ришарлисон.
«Вест Бромвич» – Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Брант (Ливермор, 62), Бэрри, Крыховяк, Филлипс (Макклейн, 58), Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 73).
«Уотфорд» – Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Капу (Перейра, 62), Каррильо (Грэй, 75), Дукуре, Ришарлисон, Дини.
Предупреждения: Ливермор (87), Эванс (88), Макклейн (90).
«Вест Хэм» – «Суонси» - 1:0
Гол: 1:0 – 90 Сако.
«Вест Хэм» – Харт, Фонте, Крессуэлл, Сабалета, Рид, Нобл (Лансини, 62), Куяте, Антонио, Айю (Масуаку, 78), Эрнандес (Сако, 78), Кэрролл.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон (Клукас, 87), Нотон, Моусон, Саншеш, Бриттон (Меса, 69), Кэрролл, Айю, Абрахам, Бони (Фер, 46).
Предупреждения: Саншеш (30), Бриттон (49), Куяте (55), Кэрролл (55), Сако (90).
Источник — Sport.ua
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