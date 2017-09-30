Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МЮ разгромил Кристал Пэлас, Сток Сити обыграл Саутгемптон

«Вест Хэм» добыл минимальную победу «Суонси»

  • 30.09.2017 19:14
  • 117 просмотров
  • 0 комментария
Метки

 

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» - 4:0
Голы:  1:0 – 3 Мата,  2:0 – 35 Феллайни,  3:0 – 49 Феллайни,  4:0 – 86 Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Феллайни, Мхитарян (Лингард, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 72), Лукаку.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Сако, ван Анхолт, Уорд, Дилэйни, Миливоевич, Кабай, Сако (Ладапо, 74), Таунсенд, Панчон (Ридевалд, 69), Шлупп (Макартур, 68).

«Сток Сити» – «Саутгемптон» - 2:1
Голы:  1:0 – 40 Диуф,  1:1 – 75 Йосида,  2:1 – 85 Крауч.

«Сток Сити» – Батленд, Кэмерон, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири (Афеллай, 87), Шупо-Мотинг, Берахино (Крауч, 70), Диуф (Джонсон, 90).
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Ромеу, Лемина (Остин, 86), Дэвис (Буфаль, 61), Тадич, Редмонд (Габбьядини, 67), Лонг.

Предупреждения: Аллен (30), Тадич (52), Ромеу (56).

«Вест Бромвич» – «Уотфорд» - 2:2
Голы:  1:0 – 18 Рондон,  2:0 – 21 Эванс,  2:1 – 37 Дукуре,  2:2 – 90 Ришарлисон.

«Вест Бромвич» – Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Брант (Ливермор, 62), Бэрри, Крыховяк, Филлипс (Макклейн, 58), Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 73).
«Уотфорд» – Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Капу (Перейра, 62), Каррильо (Грэй, 75), Дукуре, Ришарлисон, Дини.

Предупреждения: Ливермор (87), Эванс (88), Макклейн (90).

«Вест Хэм» – «Суонси» - 1:0
Гол:  1:0 – 90 Сако.

«Вест Хэм» – Харт, Фонте, Крессуэлл, Сабалета, Рид, Нобл (Лансини, 62), Куяте, Антонио, Айю (Масуаку, 78), Эрнандес (Сако, 78), Кэрролл.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон (Клукас, 87), Нотон, Моусон, Саншеш, Бриттон (Меса, 69), Кэрролл, Айю, Абрахам, Бони (Фер, 46).

Предупреждения: Саншеш (30), Бриттон (49), Куяте (55), Кэрролл (55), Сако (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.