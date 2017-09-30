Битва на Стэмфорде: Манчестер Сити с минимальным счетом обыграл Челси

В центральном поединке седьмого тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» со счетом 1:0. В заявку на матч попал украинец Александр Зинченко, который оказался на скамейке запасных команды Хосепа Гвардиолы.
В первой половине встречи футболисты «Манчестер Сити» больше владели мячом и несколько раз заставили вступить в игру голкипера Тибо Куртуа. Хозяева поля сделали ставку на быстрые контратаки, но голевых моментов у штрафной манчестерского клуба почти не было.
Во втором тайме подопечные Гвардиолы усилили давление на редуты оппонентов, а лондонские футболисты все реже приближались к штрафной «Ман Сити». На 67-й минуте Кевин де Брюйне ударом из-за штрафной забил гол, который остался единственным в матче. До финального свистка «Челси» так и не удалось создать остроту у ворот манчестерцев.
Английская Премьер-лига. 7-й тур.
«Челси» - «Манчестер Сити» - 0:1 (0:0)
- Кевин де Брюйне, 67
«Челси»: Тибо Куртуа, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Альваро Мората (Виллиан, 35), Н'Голо Канте, Сеск Фабрегас, Тьемуа Бакайоко (Миши Бачуайи, 72), Эден Азар (Педро Родригес, 72)
«Манчестер Сити»: Эдерсон де Мораес, Кевин де Брюйне (Данило Да Сильва, 93), Джон Стоунс, Кайл Уокер, Николас Отаменди, Давид Сильва (Бернарду Силва, 76), Леруа Сане (Илкай Гюндоган, 84), Рахим Стерлинг, Фабиан Делф, Фернандиньо, Габриэль Жезус
- Фернандиньо, 60. Николас Отаменди, 89.
Арбитр: Мартин Аткинсон
Удары (в створ): 4 (2) - 13 (7)
Угловые: 4 - 8
Оффсайды: 7 - 1
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия)
ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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