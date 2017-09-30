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Боруссия Менхенгладбах переиграла Ганновер

«Айнтрахт» Франкфурт сильнее «Штутгарта», «Вольфсбург» и «Майнц» сыграли вничью

  • 30.09.2017 18:55
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«Боруссия» М – «Ганновер» - 2:1
Голы:  1:0 – 67 Гинтер,  1:1 – 71 Харник,  2:1 – 90, пенальти Азар.

«Боруссия» М – Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Кюизанс (Закария, 79), Крамер, Джонсон (Грифо, 78), Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 63).
«Ганновер» – Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Клаус (Майер, 60), Швеглер, Бебу (Хюбнер, 90), Бакалож (Фюллькруг, 71), Караман, Харник.

Предупреждения: Швеглер (66), Вендт (68).

«Айнтрахт» Ф – «Штутгарт» - 2:1
Голы:  1:0 – 42 Ребич,  1:1 – 61 Теродде,  2:1 – 90 Аллер.

«Айнтрахт» Ф – Градецки, Абраам, Таватха, Чендлер, Фалетт, Боатенг, Штендера (Медоевич, 62), Гачинович, де Гузман (Русс, 54), Ребич (Виллемс, 70), Аллер.
«Штутгарт» – Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Каминьски, Павар, Аколо (Офори, 81), Аскасибар (Брекало, 61), Бек (Теродде, 61), Аого, Донис, Гинчек.

Предупреждения: Аскасибар (33), Аллер (90).
Удаление: Фалетт (64).

«Вольфсбург» – «Майнц» - 1:1
Голы:  1:0 – 55 Гилавоги,  1:1 – 74 Муто.

«Вольфсбург» – Кастельс, Тиссеран, Иттер, Верхаг, Удуохай, Гилавоги (Базур, 80), Камачо, Дидави (Нтеп, 79), Блашчиковски, Малли, Ориги (Осимхен, 84).
«Майнц» – Адлер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Максим, 59), Гбамен, Озтуналы (Онисиво, 84), Латца, Де Бласис (Фишер, 68), Муто.

Предупреждения: Гилавоги (7), Малли (43), Белль (49), Озтуналы (70), Донати (77), Латца (85), Нтеп (88).
Удаление: Нтеп (90).

Источник — Sport.ua

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