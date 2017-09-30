Боруссия Менхенгладбах переиграла Ганновер

«Боруссия» М – «Ганновер» - 2:1
Голы: 1:0 – 67 Гинтер, 1:1 – 71 Харник, 2:1 – 90, пенальти Азар.
«Боруссия» М – Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Кюизанс (Закария, 79), Крамер, Джонсон (Грифо, 78), Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 63).
«Ганновер» – Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Клаус (Майер, 60), Швеглер, Бебу (Хюбнер, 90), Бакалож (Фюллькруг, 71), Караман, Харник.
Предупреждения: Швеглер (66), Вендт (68).
«Айнтрахт» Ф – «Штутгарт» - 2:1
Голы: 1:0 – 42 Ребич, 1:1 – 61 Теродде, 2:1 – 90 Аллер.
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Абраам, Таватха, Чендлер, Фалетт, Боатенг, Штендера (Медоевич, 62), Гачинович, де Гузман (Русс, 54), Ребич (Виллемс, 70), Аллер.
«Штутгарт» – Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Каминьски, Павар, Аколо (Офори, 81), Аскасибар (Брекало, 61), Бек (Теродде, 61), Аого, Донис, Гинчек.
Предупреждения: Аскасибар (33), Аллер (90).
Удаление: Фалетт (64).
«Вольфсбург» – «Майнц» - 1:1
Голы: 1:0 – 55 Гилавоги, 1:1 – 74 Муто.
«Вольфсбург» – Кастельс, Тиссеран, Иттер, Верхаг, Удуохай, Гилавоги (Базур, 80), Камачо, Дидави (Нтеп, 79), Блашчиковски, Малли, Ориги (Осимхен, 84).
«Майнц» – Адлер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Максим, 59), Гбамен, Озтуналы (Онисиво, 84), Латца, Де Бласис (Фишер, 68), Муто.
Предупреждения: Гилавоги (7), Малли (43), Белль (49), Озтуналы (70), Донати (77), Латца (85), Нтеп (88).
Удаление: Нтеп (90).
Источник — Sport.ua
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