Гол и передача Ярмоленко помогли Боруссии обыграть Аугсбург

В 7-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях победила «Аугсбург» со счетом 2:1. Андрей Ярмоленко отыграл 63 минуты и отметился забитым мячом и результативной передачей.
«Аугсбург» - «Боруссия Д» - 1:2
Каюби, 11 - Андрей Ярмоленко, 6, Шинджи Кагава, 23
Нереализованные пенальти: 80': Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д)
«Аугсбург»: Марвин Хитц, Даниэль Опаре, Йеффрей Гаувелеув, Мартин Хинтереггер, Филипп Макс, Даниэль Байер, Михаэль Грегоритцш (Серхио Кордова, 66), Марсель Хеллер (Эрик Томми, 81), Альфред Финнбогасон, Каюби, Рани Хедира (Ку Чжа Чол, 38)
«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Йереми Толжан, Лукаш Пищек, Марк Бартра, Шинджи Кагава (Омер Топрак, 81), Сократис Папастатопулос, Махмуд Дауд (Гонсало Кастро, 57), Кристиан Пулишич, Юлиан Вайгл, Андрей Ярмоленко (Максимилиан Филипп, 63), Пьер-Эмерик Обамеянг
Каюби, 62. Марсель Хеллер, 76. Ку Чжа Чол, 79. - Йереми Толжан, 73.
Автор — Макар Гнедаш, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
jekаfunny, 30.09.2017 18:39 Андрей молодец, сегодня во многом сделал игру. Судья какой то чуточку неадекватный , игроки Аусбурга разве что только через бедро дортмундцев не бросали, а многих карточек так и не увидели. Босс решил поберечь Андрея , оттого и снял украинца.П,С, посвящаю этот коммент WADO и его зубу ....WADO - после нового года - Пацаны дайте номер стоматолога
jekаfunny, 30.09.2017 18:59 WADO 1976, 30.09.2017 18:53 jekаfunny, 30.09.2017 18:39 Андрей молодец, сегодня во многом сделал игру. Судья какой то чуточку неадекватный , игроки Аусбурга разве что только через бедро дортмундцев не бросали, а многих карточек так и не увидели. Босс решил поберечь Андрея , оттого и снял украинца.П,С, посвящаю этот коммент WADO и его зубу "Босс решил поберечь Андрея , оттого и снял украинца" может в целях безопасности лучше вообще такого ценного кадра на лавке держать ? Оно было заменено потому что сдохло во втором тайме ! Это не ЧУКРа где пешком ходить можно ! Гол забил -молодец ! Коноплянка тоже стартонул феерично ,даже в Суперкубке Барселоне забивал ,кажись ! Посмотришь дальше что с ним будет ! Оно сядет на лавку после нового года ! Зуб даю ! Оно не футболист ! какой же ты мелочный и завистливый Мне тебя даже чуть жалко Этого кадра немецкие СМИ и эксперты уже окрестили лучшим трансфером. Этот кадр набрал уже 5 очков по системе гол+пас. А ты все воняешь , и брызжешь слюной, грошь цена твоим зубным протезам WADO июль 2017 - это бревно никуда кроме Волыни не перейдет , зуб даю.WADO конец августа 2017 - Боруссия купило дорогое бревно, сгниет на лавке, зуб даю.WADO начало сентября - это бы первый и последний выход Бревноленка , зуб даюWADO - конец сентября - Оно сядет на лавку после нового года ! Зуб даю ! ....WADO - после нового года - Пацаны дайте номер стоматолога Да плевать я хотел на то ,что там пишут немецкие СМИ ! Для меня человек бросивший на землю футболку своего соперника - в первую очередь ДЕРЬМО как человек ,а потом уже футболист !!!
а кто для тебя человек , эм скорее люди, которые вытирают ноги о спортивный принцип и юзают допинг ? или кто для тебя человек , который на всю страну распевает матерные песенки о своем сопернике, а потом даже не находит мужества нормально извиниться ? или опять же, кто для тебя люди которые не могут на третий год войны определить что же там за сторАНы кАнфликта воюют ? А с Тарасиком все было ясно , когда он советовал Гармашу меньше матерится напрочь забыв про...https://www.youtube.com/watch?v=jeCLvqYvEB4 вот такое видео, хотя безусловно таких случаев было море.Ты ток не теряйся ответь
Береги себя - можешь без зубов остаться, если будешь "зуб давать"
WADO 1976, 30.09.2017 18:53 jekаfunny, 30.09.2017 18:39 Андрей молодец, сегодня во многом сделал игру. Судья какой то чуточку неадекватный , игроки Аусбурга разве что только через бедро дортмундцев не бросали, а многих карточек так и не увидели. Босс решил поберечь Андрея , оттого и снял украинца.П,С, посвящаю этот коммент WADO и его зубу "Босс решил поберечь Андрея , оттого и снял украинца" может в целях безопасности лучше вообще такого ценного кадра на лавке держать ? Оно было заменено потому что сдохло во втором тайме ! Это не ЧУКРа где пешком ходить можно ! Гол забил -молодец ! Коноплянка тоже стартонул феерично ,даже в Суперкубке Барселоне забивал ,кажись ! Посмотришь дальше что с ним будет ! Оно сядет на лавку после нового года ! Зуб даю ! Оно не футболист ! какой же ты мелочный и завистливый Мне тебя даже чуть жалко Этого кадра немецкие СМИ и эксперты уже окрестили лучшим трансфером. Этот кадр набрал уже 5 очков по системе гол+пас. А ты все воняешь , и брызжешь слюной, грошь цена твоим зубным протезам WADO июль 2017 - это бревно никуда кроме Волыни не перейдет , зуб даю.WADO конец августа 2017 - Боруссия купило дорогое бревно, сгниет на лавке, зуб даю.WADO начало сентября - это бы первый и последний выход Бревноленка , зуб даюWADO - конец сентября - Оно сядет на лавку после нового года ! Зуб даю ! ....WADO - после нового года - Пацаны дайте номер стоматолога
Да плевать я хотел на то ,что там пишут немецкие СМИ ! Для меня человек бросивший на землю футболку своего соперника - в первую очередь ДЕРЬМО как человек ,а потом уже футболист !!!
Не понимаю смысла присутствия этого дегенерата на сайте. Тут разные люди, с разным мнением и симпатиями. Но это куча дерьма, а не человек - ничего кроме дерьма от него не видел никогда. Биомусор. Сколько разу же его бынили? Может пора уже выключить свет на этой помойке?
этот пост - спонсор канонады салютов над Диканькой
WADO-1976, 30.09.2017 19:04 jekаfunny, 30.09.2017 18:59 WADO 1976, 30.09.2017 18:53 jekаfunny, 30.09.2017 18:39 Андрей молодец, сегодня во многом сделал игру. Судья какой то чуточку неадекватный , игроки Аусбурга разве что только через бедро дортмундцев не бросали, а многих карточек так и не увидели. Босс решил поберечь Андрея , оттого и снял украинца.П,С, посвящаю этот коммент WADO и его зубу "Босс решил поберечь Андрея , оттого и снял украинца" может в целях безопасности лучше вообще такого ценного кадра на лавке держать ? Оно было заменено потому что сдохло во втором тайме ! Это не ЧУКРа где пешком ходить можно ! Гол забил -молодец ! Коноплянка тоже стартонул феерично ,даже в Суперкубке Барселоне забивал ,кажись ! Посмотришь дальше что с ним будет ! Оно сядет на лавку после нового года ! Зуб даю ! Оно не футболист ! какой же ты мелочный и завистливый Мне тебя даже чуть жалко Этого кадра немецкие СМИ и эксперты уже окрестили лучшим трансфером. Этот кадр набрал уже 5 очков по системе гол+пас. А ты все воняешь , и брызжешь слюной, грошь цена твоим зубным протезам WADO июль 2017 - это бревно никуда кроме Волыни не перейдет , зуб даю.WADO конец августа 2017 - Боруссия купило дорогое бревно, сгниет на лавке, зуб даю.WADO начало сентября - это бы первый и последний выход Бревноленка , зуб даюWADO - конец сентября - Оно сядет на лавку после нового года ! Зуб даю ! ....WADO - после нового года - Пацаны дайте номер стоматолога Да плевать я хотел на то ,что там пишут немецкие СМИ ! Для меня человек бросивший на землю футболку своего соперника - в первую очередь ДЕРЬМО как человек ,а потом уже футболист !!! а кто для тебя человек , эм скорее люди, которые вытирают ноги о спортивный принцип и юзают допинг ? или кто для тебя человек , который на всю страну распевает матерные песенки о своем сопернике, а потом даже не находит мужества нормально извиниться ? или опять же, кто для тебя люди которые не могут на третий год войны определить что же там за сторАНы кАнфликта воюют ? А с Тарасиком все было ясно , когда он советовал Гармашу меньше матерится напрочь забыв про...https://www.youtube.com/watch?v=jeCLvqYvEB4 вот такое видео, хотя безусловно таких случаев было море.Ты ток не теряйся ответь
это безполезно, там клинический случай
все , слился как обычно, ща подождет пока народ с ветки чуть уйдет, и начнет нам с тобой минуса со своих 15 аккаунтов ставить
Аугсбург 1
2 Боруссия Д
Завершен
4'Андрей Ярмоленко
(Ф. Макс) Каюби 11'
23'Синдзи Кагава (А. Ярмоленко)
Каюби 62'
73'Джереми Толян
Марсель Хеллер 75'
Ку Джачхоль 78'
79'Пьер-Эмерик Обамеянг
Даниэль Опаре 87'
ты в глаза много сношаешся
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.