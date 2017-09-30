Защитник сборной Хорватии пьет таблетки перед каждым матчем

Деян Ловрен признался, что ему приходится принимать несколько болеутоляющих таблеток, чтобы играть.

В последние недели, по словам игрока, у него «проблемы со всем телом», а из-за повреждения спины и ахиллова сухожилия он не может тренироваться.

Ловрен пропустил игры с Манчестер Сити и Бёрнли, а матчи с Лестером и Спартаком провёл на обезболивающих препаратах.

«Последние две недели я испытываю проблемы со всем телом. У меня повреждение спины и ахиллова сухожилия», - рассказал защитник в интервью Sportske Novosti. - «Перед каждым матчем я пью по пять таблеток».

«Я играю, но совершенно не могу тренироваться. Именно поэтому я пропустил игры с Манчестер Сити и Бёрнли».

Ловрен получил вызов в сборную Хорватии на предстоящие отборочные матчи и уже поговорил с главным тренером команды Анте Чачичем о своём физическом состоянии.

«Это не нормально, когда вам приходится принимать по четыре-пять таблеток перед игрой. Я хотел играть, тренер включил меня в состав, но это не есть хорошо. У меня проблемы уже больше двух недель».