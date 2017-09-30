Йован МАРКОСКИ: «Сербским клубам приходится продавать лучших игроков»

Экс-полузащитник «Ворсклы» Йован Маркоски сам не ожидал, что «Динамо» удастся сотворить такой камбэк в матче с белградцами.



— Йован, твой «Напредак» неделю назад встречался с «Партизаном» в чемпионате. Что-то поменялось за это время в игре соперника «Динамо»?

— Они нас душили практически всю игру, ведь с 27-й минуты мы играли в меньшинстве. Но «Партизану» сравнять счет «Партизану» удалось только из положения вне игры в компенсированное арбитром время. Это нормальная ситуация для Сербии.



— На чьей стороне были твои симпатии в матче «Партизан» — «Динамо»?

— Я болел за сербов. Однако отдам должное динамовцам, которые проявили характер и смогли вытащить игру, проигрывая — 0:2.



— Итоговый счет закономерен?

— Думаю, да. До перерыва лучше выглядел «Партизан», но потом гости начали прессинговать, и инициатива полностью перешла к ним. Очень помог пенальти. За второй тайм могу только поаплодировать «Динамо». Хозяева подумали, что после первого тайма игра закончилась. Но они, видимо, не понимали, с кем имеют дело. Таков, к сожалению, сербский менталитет. Я если честно, и сам не думал, что гостям удастся даже свести матч к ничьей (улыбается).



Перед игрой мы с друзьями говорили, что без Ярмоленко и Мбокани динамовцам будет сложно, однако, как показала игра, это не стало проблемой для команды Александра Хацкевича.



— Но ты, наверное, не ожидал такого счета после первого тайма?

— Естественно. Думал, что «Партизан» сядет на свою половину поля, и будет ловить шанс на контратаках. Но, возможно, хозяева почувствовали какую-то неуверенность в игре «Динамо», поэтому и воспользовались слабостью противника. В таком ключе нужно было продолжать действовать и после перерыва. Они сами виноваты, что игра завершилась для них плачевно. Обидно проигрывать такие поединки.



— Динамовские тренеры угадали с заменами?

— Конечно. Это тоже важный фактор итогового успеха, ведь Мораес поучаствовал в трех забитых мячах, на счету Беседина — голевая передача. У «Партизана» нет такой скамейки запасных. К сожалению, сербским клубам приходится продавать лучших футболистов, чтобы держаться на плаву, по-другому пока не получается. К примеру, «Црвена Звезда» хорошо поработала в прошедшее межсезонье. У нее получилось удержать несколько ведущих исполнителей, поэтому в чемпионате команда уверенно лидирует. Вот и в Лиге Европы вчера они на выезде обыграли немецкий «Кельн». У Партизана с этим дела обстоят хуже.



— Было заметно, что по классу «Динамо» превосходит своего соперника?

— По такой игре сложно делать подобные выводы. Если бы киевляне весь матч возили противника, тогда можно было бы так сказать...



— «Динамо» выиграет группу?

— Если не произойдет ничего экстраординарного, то киевляне своего не упустят. После двух туров у них отрыв от ближайшего соперника четыре очка, это более чем достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно.