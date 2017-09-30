Систему видеоповторов проверят в матчах Кубка Испании

Испанская федерация футбола приняла решение об использовании видеотехнологий в Кубке Испании, сообщает AS.
Речь идет о технологии VAR, которая помогает пересмотреть спорные моменты голов, красных карточек и назначения пенальти.
Ранее сообщалось, что арбитры в чемпионате Испании смогут использовать видеотехнологии, помогающие решить спорные моменты, со следующего сезона, однако протестировать одну из систем было решено уже сейчас.
Источник — As.com
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