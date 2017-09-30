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Систему видеоповторов проверят в матчах Кубка Испании

Нововведение опробуют уже в этом сезоне

  • 30.09.2017 16:55
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Испанская федерация футбола приняла решение об использовании видеотехнологий в Кубке Испании, сообщает AS.

Речь идет о технологии VAR, которая помогает пересмотреть спорные моменты голов, красных карточек и назначения пенальти.

Ранее сообщалось, что арбитры в чемпионате Испании смогут использовать видеотехнологии, помогающие решить спорные моменты, со следующего сезона, однако протестировать одну из систем было решено уже сейчас.

Источник — As.com

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