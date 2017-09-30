ВИДЕО ДНЯ. Андрей Ярмоленко забил второй гол за Боруссию

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко отметился очередным голом за немецкий клуб.
В матче с «Аугсбургом» украинец открыл счет в матче уже на четвертой минуте! Причем, сделал это ударом пяткой.
Отметим, что для Ярмоленко этот гол дебютный в Бундеслиге.
Встреча началась в 16:30.
Ok Yarmolenko. #FCABVBpic.twitter.com/0AJfLv8t2B— 3èmeMiTemps (@_3emeMiTemps) 30 сентября 2017 г.
Источник — Sport.ua
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Главное ему надо помнить, что это не Динамо и за былые заслуги тут не будут на игру ставить.
Он часто бывает нестабилен, а там стоит немного расслабиться и усадят на скамейку ждать пока опять доверять не начнут.
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