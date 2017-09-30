ВИДЕО ДНЯ. Андрей Ярмоленко забил второй гол за Боруссию

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко отметился очередным голом за немецкий клуб.

В матче с «Аугсбургом» украинец открыл счет в матче уже на четвертой минуте! Причем, сделал это ударом пяткой.

Отметим, что для Ярмоленко этот гол дебютный в Бундеслиге.

Встреча началась в 16:30.