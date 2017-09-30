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ВИДЕО ДНЯ. Андрей Ярмоленко забил второй гол за Боруссию

Украинец отличился в начале матча против «Аугсбурга»

  • 30.09.2017 16:46
  • 6062 просмотров
  • 8 комментария
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ВИДЕО ДНЯ. Андрей Ярмоленко забил второй гол за Боруссию

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко отметился очередным голом за немецкий клуб.

В матче с «Аугсбургом» украинец открыл счет в матче уже на четвертой минуте! Причем, сделал это ударом пяткой.

Отметим, что для Ярмоленко этот гол дебютный в Бундеслиге.

Встреча началась в 16:30.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Tosha
    online
    Tosha, 30.09.2017 16:55
    -5
    копоплі привіт !!!!
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    Andy Van
    online
      Andy Van, 30.09.2017 16:55
    +11
    Ярмола красава - уже гол + пас!!!
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    pulse240
    online
    pulse240, 30.09.2017 17:11
    -3
    Бог!
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    odiniznashih
      odiniznashih, 30.09.2017 17:11
    -1
    Забивать голы это его работа.
    Главное ему надо помнить, что это не Динамо и за былые заслуги тут не будут на игру ставить.
    Он часто бывает нестабилен, а там стоит немного расслабиться и усадят на скамейку ждать пока опять доверять не начнут.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 30.09.2017 17:14
    +2
    Красота!
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    nordik1980
      nordik1980, 30.09.2017 17:22
    -3
    фарт - не більше
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    podrobnosty
      podrobnosty, 30.09.2017 17:31
    +4
    nordik1980, 30.09.2017 17:22
    фарт - не більше
    Конечно фарт. Но для этого фарта надо было сначала заслужить переход в Боруссию, потом заслужить выход на поле, потом оказаться там, где мяч, потом принять решение пробить пяткой, суметь пробить, а уж потом только пришёл фарт. Что-то походу тут больше профессионализма , чем фарта. Андрей молодчага. А фарту пожелаю тебе побольше, без него никак
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    perspektivny5
      perspektivny5, 30.09.2017 17:31
    +1
    Да он монстр!!!
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