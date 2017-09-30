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Марлос вызван в сборную Украины

Натурализованный бразилец сможет сыграть против сборных Косова и Хорватии

  • 30.09.2017 16:30
  • 6211 просмотров
  • 33 комментария
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Марлос вызван в сборную Украины

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко надіслав виклик до головної команди нападнику донецького «Шахтаря» Марлосу Ромеро Бонфіну.

Бразилець, який вже п’ять років виступає в Україні (у складі харківського «Металіста» та донецького «Шахтаря») два дні тому отримав громадянство України. 28 вересня відповідний Указ був підписаний Президентом України.

Як пояснив директор юридичного департаменту ФФУ, Ігор Грищенко, згідно зі статутом ФІФА, гравець має право грати за збірну, якщо одночасно дотримано трьох критеріїв:
1) наявність громадянства країни;
2) проживання на території країни безперервно 5 років після досягнення 18 років;
3) не участь гравця у матчах за будь-яку зі збірних країни, громадянином якої він був до цього.

Вчора до офісу Федерації футболу України прийшов лист із Бразильської Конфедерації футболу, який підтверджує, що Марлос не брав участь в жодних офіційних матчах за збірну Бразилії.

Зважаючи на виконання усіх трьох критеріїв, нападник «Шахтаря» має право виступати за національну команду України.

У понеділок, 2 жовтня, Марлос разом із 25 іншими гравцями, раніше викликаними Андрієм Шевченком, прибуде у розташування збірної України у Харкові.

Источник — Федерация футбола Украины

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Нужен ли Марлос сборной Украины?
  • 81.6% (399)
    1. Да!
  • 18.4% (90)
    2. Нет!
Проголосовали — 489 Результаты опроса
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Комментарии
    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 30.09.2017 17:20
    -2
    Miaso, 30.09.2017 16:45
    Можно попробовать его на месте нападача, а то с кравцом и беседином....! Жаль что в свое время упустили Тейшейру и Тайсона!

    Можно через годик попробувать натурализировать Факундо Феррейру. Может быть не то будет, но вдруг
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    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 30.09.2017 17:22
    +9
    Хорошая новость, он усилит сборную!! Хорватия трепещите!!!!
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    Oleh Dub
      Oleh Dub, 30.09.2017 17:22
    +2
    ну на даний час це чудова альтернатива, оскільки коваленко втратив форму, Ротань роки не ті) молодці! Бажаю удачі!
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    Football877
      Football877, 30.09.2017 17:24
    +3
    надеюсь что теперь рахит коваленко за сборную играть не будет
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    Cortazar
      Cortazar, 30.09.2017 17:29
    -7
    Просто позор! Мало того, что раздают гражданство кому попало, когда множество патриотов дожидается его годами, так еще и занял место реального украинца - чужое место!
    Ссылка
    Вячеслав Болібок
      Вячеслав Болібок, 30.09.2017 17:33
    -1
    Cortazar, 30.09.2017 17:29
    Просто позор! Мало того, что раздают гражданство кому попало, когда множество патриотов дожидается его годами, так еще и занял место реального украинца - чужое место!
    Иди и застрелись. Марлос лучше любого из наших игроков.
    Ссылка
    Ak228
      Ak228, 30.09.2017 17:37
    -8
    Cortazar, 30.09.2017 17:29
    Просто позор! Мало того, что раздают гражданство кому попало, когда множество патриотов дожидается его годами, так еще и занял место реального украинца - чужое место!
    Пиши Порошенко срочно!!!
    Ссылка
    orl405
      orl405, 30.09.2017 17:38
    -9
    Может хоть теперь креатив появится в игре. Хто следующий? Мораес и Мбокани уже заиграны? Хоть одного нападача нужно. Задолбали уже наши инвалиды!
    Ссылка
    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 30.09.2017 17:40
    -13
    А смысл в такой сборной? Ну натурализуйте с десяток игроков. Только не используйте название "сборная Украины", ибо это уже сбродная мира будет.
    Ссылка
    kievskiykrot
      kievskiykrot, 30.09.2017 17:50
    -8
    Cortazar, 30.09.2017 17:29
    Просто позор! Мало того, что раздают гражданство кому попало, когда множество патриотов дожидается его годами, так еще и занял место реального украинца - чужое место!
    ПАТРИОТЫ ЖДУТ ГРАЖДАНСТВО??? ТЫ ТОЧНО ВМЕНЯЕМЫЙ??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2017 17:53
    +6
    WADO 1976, 30.09.2017 17:07
    jekаfunny, 30.09.2017 16:55
    ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например!

    Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !

    так что Витя играет не нравится не только мне, а почти всей Украине. Газаев не делал Ярмоленко за счет главной сборной страны.
    Беседин же , еще молод , и при доверии тренера клуба может показать класс в будущем...
    П,С, а чего ты на ветку Бору
    WADO 1976, 30.09.2017 17:07
    jekаfunny, 30.09.2017 16:55
    ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например!

    Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !

    так то что Витя играет не нравится не только мне - а почти всей Украине. Газаев же не делал игрока за счет главной команды . Делайте из Вити топчика за счет успехов своей Копанки
    Беседин - молод и потенциально силен, однако ему почему то не дают и десятой части того времени что дают Вите.
    П,С, а чего ты на веточку Боруссии не заходишь ? Давай Бревноленка, как ты говорил, обсудим
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.09.2017 18:02
    0
    Тремти, Хорватія
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 30.09.2017 18:04
    -2
    jekаfunny, 30.09.2017 17:53
    WADO 1976, 30.09.2017 17:07
    jekаfunny, 30.09.2017 16:55 ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например! Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !

    так что Витя играет не нравится не только мне, а почти всей Украине. Газаев не делал Ярмоленко за счет главной сборной страны.Беседин же , еще молод , и при доверии тренера клуба может показать класс в будущем...П,С, а чего ты на ветку Бору





    WADO 1976, 30.09.2017 17:07
    jekаfunny, 30.09.2017 16:55 ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например! Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !

    так то что Витя играет не нравится не только мне - а почти всей Украине. Газаев же не делал игрока за счет главной команды . Делайте из Вити топчика за счет успехов своей Копанки Беседин - молод и потенциально силен, однако ему почему то не дают и десятой части того времени что дают Вите.П,С, а чего ты на веточку Боруссии не заходишь ? Давай Бревноленка, как ты говорил, обсудим
    Логика - железная , "Беседин же , еще молод , и при доверии тренера клуба может показать класс в будущем..." А Коваленко значит "пенсионер ,и доверие тренера ему не нужно ?
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