Марлос вызван в сборную Украины

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко надіслав виклик до головної команди нападнику донецького «Шахтаря» Марлосу Ромеро Бонфіну.
Бразилець, який вже п’ять років виступає в Україні (у складі харківського «Металіста» та донецького «Шахтаря») два дні тому отримав громадянство України. 28 вересня відповідний Указ був підписаний Президентом України.
Як пояснив директор юридичного департаменту ФФУ, Ігор Грищенко, згідно зі статутом ФІФА, гравець має право грати за збірну, якщо одночасно дотримано трьох критеріїв:
1) наявність громадянства країни;
2) проживання на території країни безперервно 5 років після досягнення 18 років;
3) не участь гравця у матчах за будь-яку зі збірних країни, громадянином якої він був до цього.
Вчора до офісу Федерації футболу України прийшов лист із Бразильської Конфедерації футболу, який підтверджує, що Марлос не брав участь в жодних офіційних матчах за збірну Бразилії.
Зважаючи на виконання усіх трьох критеріїв, нападник «Шахтаря» має право виступати за національну команду України.
У понеділок, 2 жовтня, Марлос разом із 25 іншими гравцями, раніше викликаними Андрієм Шевченком, прибуде у розташування збірної України у Харкові.
Источник — Федерация футбола Украины
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Можно через годик попробувать натурализировать Факундо Феррейру. Может быть не то будет, но вдруг
ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например!
Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !
так что Витя играет не нравится не только мне, а почти всей Украине. Газаев не делал Ярмоленко за счет главной сборной страны.
Беседин же , еще молод , и при доверии тренера клуба может показать класс в будущем...
П,С, а чего ты на ветку Бору
ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например!
Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !
так то что Витя играет не нравится не только мне - а почти всей Украине. Газаев же не делал игрока за счет главной команды . Делайте из Вити топчика за счет успехов своей Копанки
Беседин - молод и потенциально силен, однако ему почему то не дают и десятой части того времени что дают Вите.
П,С, а чего ты на веточку Боруссии не заходишь ? Давай Бревноленка, как ты говорил, обсудим
jekаfunny, 30.09.2017 16:55 ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например! Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !
так что Витя играет не нравится не только мне, а почти всей Украине. Газаев не делал Ярмоленко за счет главной сборной страны.Беседин же , еще молод , и при доверии тренера клуба может показать класс в будущем...П,С, а чего ты на ветку Бору
WADO 1976, 30.09.2017 17:07
jekаfunny, 30.09.2017 16:55 ну конечно Ярмолу от не вытеснит, но где то в центре попробовать можно, вместо Вити например! Витя будет играть нравится тебе он или нет, у них с Марлосом разные задачи на поле ! В свое время Газзаев так Ярмоленка сделал как футболиста для Динамо ! Скорее всего прав товарищ выше ! Можно Ярмолу попробовать в нападении ,а Марлос на позиции Ярмолы ! А то из дубовых Кравцов и Беседеных толку мало !
так то что Витя играет не нравится не только мне - а почти всей Украине. Газаев же не делал игрока за счет главной команды . Делайте из Вити топчика за счет успехов своей Копанки Беседин - молод и потенциально силен, однако ему почему то не дают и десятой части того времени что дают Вите.П,С, а чего ты на веточку Боруссии не заходишь ? Давай Бревноленка, как ты говорил, обсудим
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