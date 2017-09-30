Марлос вызван в сборную Украины

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко надіслав виклик до головної команди нападнику донецького «Шахтаря» Марлосу Ромеро Бонфіну.

Бразилець, який вже п’ять років виступає в Україні (у складі харківського «Металіста» та донецького «Шахтаря») два дні тому отримав громадянство України. 28 вересня відповідний Указ був підписаний Президентом України.

Як пояснив директор юридичного департаменту ФФУ, Ігор Грищенко, згідно зі статутом ФІФА, гравець має право грати за збірну, якщо одночасно дотримано трьох критеріїв:

1) наявність громадянства країни;

2) проживання на території країни безперервно 5 років після досягнення 18 років;

3) не участь гравця у матчах за будь-яку зі збірних країни, громадянином якої він був до цього.

Вчора до офісу Федерації футболу України прийшов лист із Бразильської Конфедерації футболу, який підтверджує, що Марлос не брав участь в жодних офіційних матчах за збірну Бразилії.

Зважаючи на виконання усіх трьох критеріїв, нападник «Шахтаря» має право виступати за національну команду України.

У понеділок, 2 жовтня, Марлос разом із 25 іншими гравцями, раніше викликаними Андрієм Шевченком, прибуде у розташування збірної України у Харкові.