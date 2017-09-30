Тоттенхэм на выезде разгромил Хаддерсфилд

«Хаддерсфилд» – «Тоттенхэм» - 0:4
Голы: 0:1 – 9 Кейн, 0:2 – 16 Дэвис, 0:3 – 23 Кейн, 0:4 – 90 Сиссоко.
«Хаддерсфилд» – Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 60), Смит, Шиндлер, ван Ла Парра, Хогг (Уайтхэд, 82), Инс, Муй (Биллинг, 61), Качунга, Депуатр.
«Тоттенхэм» – Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Эриксен (Сиссоко, 75), Уинкс, Алли, Дайер, Триппьер (Уокер-Питерс, 82), Кейн (Сон Хын Мин, 87).
Предупреждения: Алли (58), Качунга (65).
Источник — Sport.ua
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