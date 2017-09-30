Депортиво сильнее Хетафе

«Депортиво» – «Хетафе» - 2:1
Голы: 0:1 – 54 Дьедиу, 1:1 – 66 Перес, 2:1 – 87 Андоне.
«Депортиво» – Пантилимон, Сидней, Луизинью, Хуанфран (Жерар Валентин, 84), Шер, Чолак (Андоне, 67), Картабия, Гильерме, Вальверде (Баккали, 84), Борхес, Перес.
«Хетафе» – Гуаита, Суарес, Даконам, Антунеш, Кала, Арамбарри (Портильо, 88), Бергара, Альваро, Молина (Мора, 78), Анхель (Молинеро, 56), Дьедиу.
Предупреждения: Луизинью (26), Суарес (33), Молина (62), Шер (64), Бергара (69), Хуанфран (83), Андоне (87), Баккали (89), Гильерме (90).
Источник — Sport.ua
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