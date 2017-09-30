Депортиво сильнее Хетафе

Выходит почти вся Европа живет в Совке, а мы как и Россия, например, раздающие гражданство налево...

Конечно нужен,это равносильно вопросу,вы хотите жить лутше !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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а что в твоей соссии уровень Швейцарии?ведь как -----------С корочкой соотечественника нужно ехат...