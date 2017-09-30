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Депортиво сильнее Хетафе

«Депортиво» добыл волевую победу в матче с «Хетафе»

  • 30.09.2017 16:13
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«Депортиво» – «Хетафе» - 2:1
Голы:  0:1 – 54 Дьедиу,  1:1 – 66 Перес,  2:1 – 87 Андоне.

«Депортиво» – Пантилимон, Сидней, Луизинью, Хуанфран (Жерар Валентин, 84), Шер, Чолак (Андоне, 67), Картабия, Гильерме, Вальверде (Баккали, 84), Борхес, Перес.
«Хетафе» – Гуаита, Суарес, Даконам, Антунеш, Кала, Арамбарри (Портильо, 88), Бергара, Альваро, Молина (Мора, 78), Анхель (Молинеро, 56), Дьедиу.

Предупреждения: Луизинью (26), Суарес (33), Молина (62), Шер (64), Бергара (69), Хуанфран (83), Андоне (87), Баккали (89), Гильерме (90).

Источник — Sport.ua

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