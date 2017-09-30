В Украине открыли завод по производству исскуственных полей

Сегодня в Киевской области (в Бориспольском районе) состоялось торжественное открытие завода по производству искусственных полей.
Новосозданное предприятие «ФФУ Продакшн» запустило первый отечественный завод по производству искусственного покрытия для разных видов спорта (не только футбол, но и теннис, легкая атлетика…).
Объем инвестиций составил около 10 миллионов евро.
Производство будет осуществляться на современном оборудовании, закупленном в Дании и Великобритании. Мощности позволяют производить больше 700 площадок для мини футбола или 100 полноразмерных футбольных полей.
Инициатива по созданию завода была озвучена еще в прошлом году.
Торжественное мероприятие прошло при участии президента ФФУ Андрея Павелко и вице-премьера Украины Андрея Кириленко.
Источник — Sport.ua
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И не только киевских!!!
Не знаю що там за якість трави, але спілкувався з деякими людьми які грали там 2 роки тому після гри майже у всіх були травми казали що то не поле а асфальт. Можливо вже нове покоління постелили того я не знаю.
Только у нас федерация рогами упираеться против искуственных полей.ФК Кремень имеет искуственное поле и что?Кучу слюней и криков что бы поменяли поле и т.д.С одной стороны жабы что наверху принимают участие в открытии нужного предприятия с другой выступают против искуственных полей.Маразм.
Не знаю що там за якість трави, але спілкувався з деякими людьми які грали там 2 роки тому після гри майже у всіх були травми казали що то не поле а асфальт. Можливо вже нове покоління постелили того я не знаю.
Да дело даже не в Кремне с его полем в федерации по регламенту запрещены искуственные поля у нас.Не помню кто с чинуш федерации это зачитовал,но это было с вопросом атестации Кремня.Вот и получаеться искуственные поля запрещают,а завод открывают.Щас технолгии позволяют делать отличные поля,а учитывая наши климат условия темболея да и постоянные проблемы с полями уже всех достали.Да натуральные это натуральные но время не стоит на месте.
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