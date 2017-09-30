В Украине открыли завод по производству исскуственных полей

Сегодня в Киевской области (в Бориспольском районе) состоялось торжественное открытие завода по производству искусственных полей.

Новосозданное предприятие «ФФУ Продакшн» запустило первый отечественный завод по производству искусственного покрытия для разных видов спорта (не только футбол, но и теннис, легкая атлетика…).

Объем инвестиций составил около 10 миллионов евро.

Производство будет осуществляться на современном оборудовании, закупленном в Дании и Великобритании. Мощности позволяют производить больше 700 площадок для мини футбола или 100 полноразмерных футбольных полей.

Инициатива по созданию завода была озвучена еще в прошлом году.

Торжественное мероприятие прошло при участии президента ФФУ Андрея Павелко и вице-премьера Украины Андрея Кириленко.