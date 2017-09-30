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Опрос. Нужен ли Марлос сборной Украины?

Голосуем, обсуждаем, «за» и «против»

  • 30.09.2017 15:51
  • 1912 просмотров
  • 22 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

На днях стало известно, что Марлос получил украинское гражданство, а вместе с ним и паспорт. Уже не первый год ходят разговоры о том, нужен ли бразильский легионер сборной Украины? Сможет ли он значительно усилить национальную команду?

Sport.ua запускает опрос среди своих читателей. Голосуем, обсуждаем!

Источник — Sport.ua

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Нужен ли Марлос сборной Украины?
  • 79.91% (171)
    1. Да!
  • 20.09% (43)
    2. Нет!
Проголосовали — 214 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
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Комментарии
    Дмитрий Головатюк
    online
      Дмитрий Головатюк, 30.09.2017 16:33
    0
    Конечно нужен,это равносильно вопросу,вы хотите жить лутше !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.09.2017 16:34
    0
    Илья Лычагин, 30.09.2017 16:24
    Александр Щербина, 30.09.2017 16:18
    Надо своих воспитывать ,а не надеяться на легионеров .Таким образом можно поехать в Бразилию и набрать там десятка три футболистов ,которые по уровню своего мастерства превосходят всех наших и они не заиграны за сборную Бразилии .А потом говорить ,что они нам помогут .Я лично против .Пусть он сначала сдаст экзамен по русскому или украинскому языку , по истории Украины и лишь после этого пусть играет .

    вот это совок во всей красе
    Выходит почти вся Европа живет в Совке, а мы как и Россия, например, раздающие гражданство налево и направо таким не являемся.
    По вопросу одно можно сказать. Марлос в сборной не затеряется. Но гражданство он получил не ради этого. А потому что в Шахтеру нужен был сильный украинец. И вместо того чтобы развивать и воспитывать собственных игроков они просто купили гражданство. Принесет ли он пользу сборной? Это вряд ли. Потому что она для него ничего не значит. Даже если его и вызовут он будет экономить силы для будущих игр Шахтера. Как поступают большинство игроков Шахтера играющих в сборной. Которые не бразильцы, а коренные украинцы. Потому что Украина для них пустое слово. А будут тащить такие как Ярмола, которые играют за страну, для которых сборная это не прост офутбольная команда, а нечто большее, хоть и родился он в Питере.
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