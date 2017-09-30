Опрос. Нужен ли Марлос сборной Украины?

На днях стало известно, что Марлос получил украинское гражданство, а вместе с ним и паспорт. Уже не первый год ходят разговоры о том, нужен ли бразильский легионер сборной Украины? Сможет ли он значительно усилить национальную команду?
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Источник — Sport.ua
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Надо своих воспитывать ,а не надеяться на легионеров .Таким образом можно поехать в Бразилию и набрать там десятка три футболистов ,которые по уровню своего мастерства превосходят всех наших и они не заиграны за сборную Бразилии .А потом говорить ,что они нам помогут .Я лично против .Пусть он сначала сдаст экзамен по русскому или украинскому языку , по истории Украины и лишь после этого пусть играет .
вот это совок во всей красе
По вопросу одно можно сказать. Марлос в сборной не затеряется. Но гражданство он получил не ради этого. А потому что в Шахтеру нужен был сильный украинец. И вместо того чтобы развивать и воспитывать собственных игроков они просто купили гражданство. Принесет ли он пользу сборной? Это вряд ли. Потому что она для него ничего не значит. Даже если его и вызовут он будет экономить силы для будущих игр Шахтера. Как поступают большинство игроков Шахтера играющих в сборной. Которые не бразильцы, а коренные украинцы. Потому что Украина для них пустое слово. А будут тащить такие как Ярмола, которые играют за страну, для которых сборная это не прост офутбольная команда, а нечто большее, хоть и родился он в Питере.
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